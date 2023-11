Zehn Gewinner fürs WaldMobil

Insgesamt 82 Schulen, Kindergärten und Bildungszentren haben am diesjährigen WaldMobil-Gewinnspiel teilgenommen, das der regionale Energiedienstleister EnBW ODR zusammen mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Ostalb in seinem Versorgungsgebiet veranstaltet hat. „Ursprünglich hatten wir fünf Gutscheine für einen WaldMobil-Einsatz in unserem Lostopf. Aber bei so viel Interesse haben wir uns entschieden, doppelt so viele Gewinner auszulosen“, berichtet Projektleiterin Julia Schiele.

Jetzt freuen sich der Kindergarten Am Bürzel in Altheim/Alb, die Grundschule Schloßberg in Bopfingen, das Bildungszentrum Gerstetten Alb in Gerstetten, die Kita Burgblick Harburg, die Robert-Bosch Grundschule Albeck in Langenau, das Kinder- und Familienzentrum Kolibri in Lauchheim, die Kindertagesstätte Sohlhöhe in Neresheim, die Hillerschule Steinheim, der Kindergarten St. Meinrad in Waldstetten und der Kindergarten St. Martin in Zipplingen darüber, dass bald das WaldMobil zu Besuch kommt, um mit den Kindern spielerisch die wertvolle Bedeutung des grünen Lebensraums kennenzulernen.

Das mobile Umweltbildungszentrum wird von erfahrenen Waldpädagogen geleitet, die mit Workshops oder Naturrallyes das Waldwissen altersgerecht vermitteln. „Uns ist es ein Anliegen, dass die junge Generation sich schon früh mit unserer Natur und unserem Lebensraum beschäftigt. Nur so lernt man einen sensiblen und nachhaltigen Umgang damit“, erklärt ODR-Vorstand Sebastian Maier, warum sich das Unternehmen regelmäßig mit solchen Aktionen für den Nachwuchs engagiert. Auch mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald ist der Energieversorger schon länger verbunden: Gemeinsam pflanzen sie bereits seit 2016 für jede Kundin und jeden Kunden, die ihre Rechnung online bezahlen, einen Baum in der Region ‐ mittlerweile sind es schon über 16.000.