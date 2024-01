Yasi Hofer kommt mit ihrer Band nach Ellwangen

(ij) - Die Gitarristin Yasi Hofer kommt mit ihrer Band am Samstag, 24. Februar, 21 Uhr, in den Ballroom nach Ellwangen. Nach Ende der Helene-Fischer-Tournee kommt Yasi Hofer nun zum zweiten Mal mit ihrer eigenen Band in den Ballroom.

Yasi Hofer, 1992 in Ulm geboren, begann ihre musikalische Karriere mit der Geige, wechselte dann aber im Alter von 12 Jahren zur E-Gitarre.

Ihr Talent und ihr Können an der Gitarre entdeckte laut Ankündigung des Veranstalters Brenner Concerts der bekannte Gitarrist Steve Vai. Er holte Hofer als 14-Jährige erstmals zu ihm auf die Bühne.

Hofer begann ein Musikstudium an der Musikhochschule Stuttgart mit 16 Jahren aufgrund einer bestandenen Begabtenprüfung. Nur drei Semester später ging es mit einem Stipendium an das Berklee College of Music nach Boston.

Mit all ihrem erlernten Wissen und Können produzierte sie vier Alben, ausnahmslos Eigenkompositionen. Alle vier Musikwerke wurden von einschlägigen Musikfachzeitschriften ausnahmslos mit Bestnoten rezensiert. Ihr aktuelles Album, welches im Februar 2023 veröffentlicht wurde, schaffte es bei den Musikmagazinen Gitarre & Bass und Guitar zur Platte des Monats.

Das Fachmagazin Eclipsed zählt sie zu den 20 besten Gitarristinnen der Welt.

In ihrer kurzen Karriere teilte Hofer bis 2019 neben Steve Vai die Bühne mit Musikgrößen wie Phil X (Bon Jovi), Divinity Roxx (Beyonce), Pete Thorn (Mellisa Etheridge), Hellmut Hattler, Savoy Brown, UFO, Chris Thompsen und Lita Ford.

Seit 2014 ist sie mit ihrer eigenen Band deutschlandweit und in angrenzenden europäischen Ländern auf Tour und absolvierte mit ihrer eigenen Musik und Show über 300 Konzerte. Zusätzlich ist sie für zahlreiche Corporate-Shows und anderen Musik-Acts für Tourneen gebucht. Außerdem ist Hofer sehr gefragt für Endorsement Shows auf der Namm Show, der größten Musikmesse auf der Welt in Kalifornien.

Helene Fischer holte Hofer für ihr bislang größtes Konzert im Juli 2022 in München vor ein Publikum mit über 130.000 Fans, und tourt mit der Solo-Künstlerin 2023 durch die Arenen des Landes mit über 70 Terminen.

Tickets für das Konzert mit Yasi Hofer mit Band sind nun bei Juwelier Hunke und über Brenner Concerts, Telefon 07961/9599438 verfügbar. Im Vorverkauf kostet ein Ticket 21 Euro und 23 Euro an der Abendkasse.