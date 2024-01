Xaver Franz Weber nach 26 Jahren als Filialdirektor verabschiedet

Mit einer kleinen Feierstunde wurde der langjährige Filialdirektor der Kreissparkasse Ostalb, Xaver Franz Weber, vom Vorstandsvorsitzenden Markus Frei und dem Bereichsleiter für das Privatkundengeschäft, Michael Hirsch, in die Altersteilzeit verabschiedet.

Sparkassenchef Frei: „Es ist heutzutage außergewöhnlich und bemerkenswert, wenn ein gesamtes Berufsleben über viereinhalb Jahrzehnte bei ein und demselben Arbeitgeber stattfindet. Die Hälfte davon durfte ich Xaver Franz Weber auch selbst begleiten und habe mich immer über gute, kompetente und konstruktive Diskussionen mit ihm zum Wohle der Sparkasse und unserer Kunden gefreut. Ich danke ihm für seine Treue, sein großes Engagement und seine erfolgreiche Arbeit.“

Weber war insgesamt 45 Jahre für die Kreissparkasse Ostalb tätig. Davon 26 Jahre in leitender Position als Filialdirektor in der Raumschaft Ellwangen, Bopfingen und Neresheim. Begonnen hat der berufliche Weg von Xaver Franz Weber bereits 1978 mit Beginn seiner Ausbildung bei der Kreissparkasse. Nach seinem Berufsabschluss war er bis 1984 als Privatkundenberater in Neresheim tätig. Im Anschluss an seine Qualifikation zum Sparkassenbetriebswirt übernahm er 1985 eine Aufgabe im Firmenkundenbereich in der Hauptstelle Aalen. Bereits im Jahre 1989 wurde ihm die Leitung eines Firmenkundenreferats übertragen, das er mit großem Erfolg leitete und ausbaute.

Den Einstieg in den wichtigen Führungsbereich gelang Weber 1997 mit der Übernahme der Stelle des Filialdirektors bei der damaligen Hauptzweigstelle Neresheim. Sein Zuständigkeitsbereich erweiterte sich mehrmals und umfasste zuletzt die Stadtgebiete von Ellwangen, Bopfingen und Lauchheim sowie die Marktbereiche der Filialen Westhausen, Hüttlingen, Neuler, Jagstzell, Röhlingen und Unterschneidheim. Anfang 2021 wurde Xaver Franz Weber außerdem zum Stellvertreter des Bereichsleiters für das Privatkundengeschäft im gesamten Ostalbkreis ernannt.

Xaver-Franz Weber war zudem über 14 Jahre lang Vorsitzender des Fördervereins der Städtischen Musikschule Neresheim und ebenfalls 14 Jahre lang Vorstandsmitglied beim Verein der Freunde des Bopfinger Ostalbgymnasiums. In Ellwangen ist er Vorstandsmitglied beim Marketingverein Pro Ellwangen und ebenfalls Vorstandsmitglied im Tourismusverein. Darüber hinaus engagiert er sich im Freundes- und Förderkreis der St. Anna-Virngrundklinik.

In der Zukunft will sich Xaver Franz Weber etwas mehr Ruhe gönnen und mehr seinen Hobbys nachgehen. Die Familie und seine beiden Enkelinnen sollen von nun an noch stärker im Mittelpunkt stehen als bisher.

Nachfolger von Filialdirektor Xaver-Franz Weber wird Regionaldirektor Markus Braunger, der künftig zusätzlich zu seinem bisherigen Marktbereich Aalen auch die Verantwortung für die Filialen in und um Ellwangen und Bopfingen übernimmt.