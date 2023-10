Wolle wird rot und gelb

Im Alamannenmuseum in Ellwangen hat 14. und 15. Oktober das inzwischen 9. Alamannen-Forum stattgefunden. Thema dieses Forums war „Leben an der Jagst ‐ Aus Feuer geboren“. Das Alamannen-Forum stellt immer wieder besondere Punkte aus dem Leben der Alamannen vor und macht diese für die Gäste des Museums erlebbar. In diesem Jahr war das besondere Thema, wozu Feuer in der Alamannenzeit verwendet wurde.

In diesem Jahr konnten die Alamanni und ihre Freunde im Sonderausstellungsraum des Museums ihre Gäste begrüßen. Gyde Botsch zeigte den wissbegierigen Zuschauern, wie damals Tongefäße hergestellt und gebrannt wurden. Die Archäologin Maren Siegmann aus Efringen-Kirchen führte die Herstellung bunter Glasperlenketten vor, wie sie bei den Alamannen beliebt waren. Und die Goldschmiedin Sarah Baldes aus Heidelberg stellte für die Besucher die Löt- und Tauschiertechnik vor, wie sie bei der Herstellung der von ihr für den Museumsshop des Alamannenmuseums produzierten Replik des alamanischen Kreuzanhängers aus Ellwangen-Pfahlheim angewendet wird. Jürgen Heinritz gab den Besuchern einen Einblick in das Bierbrauen in der Alamannenzeit und an beiden Tagen gab es eine biographische Familienführung mit ihm durch die Ausstellung des Museums. Doris Heinritz backte leckeres Brot, das die Gäste auch verkosten durften. Doro Braun-Zeuner hatte ihre Färbesachen mitgebracht. Im Hof hängte über Feuer ein Topf mit Farbsud. Sobald dieser Sud die passende Temperatur hatte, gab sie ihre Wolle zum Färben in den Sud. Leider erschwerte das Wetter wegen des Regens das Färben am Samstag, aber sie schaffte es trotz allem, am Samstag mit Krappwurzel rot und Reseda gelb zu färben. Am Sonntag stand dann blau und rosa auf dem Plan. Einblicke in die Färbemittel und wie die Stücke fertig gefärbt aussahen, gab es im Trockenen im Sonderausstellungsraum. Michel Zeuner unterstützte seine Frau und unterhielt die Gäste mit seiner Leier.

Eva Böttcher, Ulf Böttcher und Felix Hallmann stellten verschiedene Arten der Beleuchtung vor und zeigten, wie man früher beispielsweise Talglampen herstellte. Jürgen Kolar hatte einen Fund aus Thüringen nachgebaut. Da war der älteste bekannte Ofen gefunden wurden, mehr als 17.000 Jahre alt. Das ist der bisher älteste Beweis einer Heizung.