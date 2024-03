Für viele Leute ist das Osterwochenende traditionellerweise der Start in die Wandersaison. Draußen ist es nicht mehr so kalt, hier und da blüht schon etwas und zumindest am Ostersamstag könnte es sich bei einer Regenwahrscheinlichkeit von nur wenigen Prozent lohnen, in die Wanderstiefel zu schlüpfen und eine kleine oder auch etwas größere Runde zu drehen.

Für alle, die nicht nur die Natur genießen, sondern ganz nebenbei noch ein bisschen etwas über ihre Heimat erfahren wollen, bietet Ellwangen 14 verschiedenen Rundtouren an.

Thematisch reicht die Bandbreite dabei von der Geschichte des Heiligen Hariolf bis zur Ellwanger Hexenverfolgung reichen. Auch in der Länge zwischen 2,5 und 17,5 Kilometern variieren die Strecken stark und bedienen damit die unterschiedlichen Fitnessgrade der Wanderer.

Mit guter Kleidung, Getränken und Schokolade gut gerüstet für die Wanderung

Für eine unfallfreie Wanderung sollten aber einige Tipps beherzigt werden. „Die Kleidung sollte der Witterung angepasst sein und braucht auf jeden Fall ein gutes Schuhwerk, am besten auch einen Schirm und Regenkleidung. Getränke sollten im Rucksack mitgenommen werden und - je, wenn man weiter läuft - vielleicht auch ein bisschen Schokolade für den Zuckerhaushalt“, empfiehlt Wegewart und Wanderführer des Schwäbische Albvereins, Rudolf Häußler, als Grundausstattung für Ausflüge ins Grüne.

Häußler kennt das 156 Kilometer umfassende Wegenetz rund um Ellwangen wie seine Westentasche, auf eine analoge oder digitale Wanderkarte würde er auf seinen Wanderungen dennoch nicht verzichten, ebenso trägt er stets ein kleines Erste-Hilfe-Set mit Verband und Pflastern bei sich.

Wenn es stürmisch ist, sollte man wegen herunterstürzender Äste auch nicht unbedingt im Wald laufen. Rudolf Häußler, Wanderführer des Schwäbischen Albvereins

Aus Rücksicht zur Natur sollte außerdem die Abenteuerlust niemals die Oberhand gewinnen. Zu eigenen Sicherheit gelte deshalb: „Die Wanderwege am besten nicht verlassen und nicht ausschweifen“, so Häußler und ergänzt im Speziellen: „Wenn es stürmisch ist, sollte man wegen herunterstürzender Äste auch nicht unbedingt im Wald laufen.“

Wanderern aus der Region kann er vor allem den Ellwanger Rundweg vom Schießwasen über die Basilika, das Schloss, Eggenrot, den Kressbachsee und die Franzosenhütte empfehlen.