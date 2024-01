Mit der Serie „Wir sind die Ostalb“ möchten wir keinen politischen Diskurs eröffnen. Das haben andere ohnehin längst getan. Schön ist es aktuell mit anzusehen, wie bundesweit Hunderttausende auf die Straßen gehen, um für Demokratie und Freiheit zu demonstrieren und klare Kante gegen Rassismus und antidemokratische Strukturen zeigen.

Die ersten Demonstrationen finden auf der Ostalb statt

An diesem Wochenende werden die Proteste auch auf der Ostalb beginnen, erst Gmünd, dann Aalen, weitere werden folgen, davon ist auszugehen.Andererseits ist es schon wieder traurig, dass so etwas im Jahr 2024 überhaupt noch ein Thema ist. Toll, dass wir diese Serie mit diesen Schülerinnen und Schülern des Hariolf-Gymnasiums beginnen. „Wir sind in der Verantwortung“ haben sie gesagt. Genau! Sie haben es begriffen, viel früher als diejenigen, die aktuell so Begrifflichkeiten wie „Remigration“ in Umlauf bringen. Hass und Hetze darf 2024 keinen Nährboden mehr haben.

Deutschland wäre deutlich ärmer ohne andere Kulturen

Was wäre Deutschland, was wäre die Ostalb, ohne die Menschen, die sich irgendwann einmal dazu entschlossen haben (sich vielleicht auch entschließen mussten), hier zu wohnen und zu leben? Die Menschen, die uns an ihrer Kultur vor Ort teilhaben lassen und die sich wiederum in unserer Kultur eingefunden haben. Was wären wir ohne all diese Menschen? Antwort: Ganz wenig - und deutlich ärmer, in allen Belangen.