Das Hariolf-Gymnasium richtet an diesem Freitag die offizielle Gedenkfeier zur Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz und aller Opfer des Nationalsozialismus aus.

Für die 14- bis 17-jährigen Jugendlichen, die sich im Vorfeld mit Ellwanger Opfern nationalsozialistischer Verbrechen beschäftigt haben, ist das Projekt in diesem Fall aber nicht einfach eine beliebige Aufgabe aus oder für den Geschichtsunterricht.

Ich finde es erschreckend und verstörend, dass es heute noch Leute gibt, die der Meinung sind, dass manche Mitmenschen weniger wert sind. Marlene, Schülerin

Die aktuellen politischen Entwicklungen, aufkeimende antidemokratische Tendenzen und Fremdenhass lassen Erinnerungen an das NS-Regime plötzlich wieder viel realer wirken als lange für möglich gehalten. Eine besorgniserregende Entwicklung aus Sicht der Schüler.

„Ich finde es erschreckend und verstörend, dass es heute noch Leute gibt, die der Meinung sind, dass manche Mitmenschen weniger wert sind“, sagt dazu die 16-jährige Gymnasiastin Marlene. „Da muss man doch eher an sich selbst arbeiten und sich mal überlegen, was mit einem selbst los ist und warum man so einen Hass auf andere Menschen hat.“

Remigrationspläne schockieren die Schüler

Dass „hochrangige AfD-Politiker, Neonazis und finanzstarke Unternehmer“ – wie das Recherchenetzwerk „Correctiv“ in seinem enthüllenden Bericht die Teilnehmer einer geheimen Konferenz in Potsdam zusammenfasst – ernsthaft über Pläne zur sogenannten „Remigration“ diskutieren, denen zufolge Menschen mit vermeintlich falscher Hautfarbe oder Herkunft aus Deutschland verdrängt werden sollen, ist für die 16-Jährige, vor allem vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, völlig unbegreiflich.

„Man dachte immer, so etwas wie die Judenverfolgung kann nie wieder passieren. Ich verstehe nicht, warum Leute, die über so etwas auch nur nachdenken, nicht gestoppt werden.“

So geht es auch Mathis, der wie Marlene in die Kursstufe 1 am Hariolf-Gymnasium geht: „Damals hat es genauso angefangen. Ich möchte mir einfach nicht vorstellen, dass all das, was wir jahrelang aufgearbeitet haben, sich jetzt wiederholt.“

Ich finde es erschreckend, wie viel Zustimmung die Partei trotzdem noch erhält. Melina, Schülerin

Auch in Hinblick darauf, dass vier AfD-Mitglieder bei der Konferenz in Potsdam anwesend gewesen sein sollen und die Partei in einigen Bundesländern vom Verfassungsschutz beobachtet, teilweise als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestuft wird, müsse aktiv gegen solcherlei politische Tendenzen angegangen werden, so Mathis. Denn: „Ich finde es erschreckend, wie viel Zustimmung die Partei trotzdem noch erhält“, ergänzt auch seine Mitschülerin Melina.

Erleichterung, dass Menschen auf die Straße gehen

Ein wichtiges Bekenntnis zur Demokratie und gegen den Rechtsextremismus seien aus Sicht der Schüler dagegen die Demonstrationen, zu denen am vergangenen Wochenende in Deutschland aufgerufen worden ist.

„Es ist erleichternd zu sehen, dass Leute sich nicht erst melden, wenn wirklich etwas passiert ist, sondern schon jetzt für ihre Grundhaltung einstehen und rechte Denkweise nicht einfach hinnehmen“, sagt dazu der 16-jährige Lennart.

Schüler warnen: Vorsicht vor Filterblasen

Und das gelte aus Sicht der Jugendlichen nicht nur im realen Alltag, sondern auch in sozialen Netzwerken. Denn die Algorithmen, die dem Nutzer passend zu seinen Interessen neue Beiträge vorschlagen, filtern vor allem Inhalte heraus, die jenen ähneln, die er bereits angeschaut oder kommentiert hatte.

Nutzer werden tendenziell also eher in ihrer eigenen Sichtweise bestätigt als mit der Gegenmeinung konfrontiert – Filterblase wird dieses Phänomen genannt und kann die Meinungsbildung stark verzerren. „Man muss da wirklich offen bleiben für andere Perspektiven, auch wenn sie vielleicht nicht ins eigene Bild passen“, betont Marlene.

Besonderes Projekt für nationalen Gedenktag

Die Jugendlichen sind sich einig: Wer mit rechtem, antisemitischem oder ausländerfeindlichem Gedankengut konfrontiert wird, sollte klare Kante gegen rechts zeigen und offen für demokratische Grundwerte einstehen. „Wir alle sind in der Verantwortung“, betont Marlene.

Einen kleinen Teil dazu beitragen soll auch das Projekt, das die Schüler in wochenlanger Recherchearbeit zum nationalen Gedenktag vorbereitet haben und an diesem Freitag um 11.15 Uhr im Foyer des Gymnasiums präsentieren werden.

„Uns als Geschichtslehrern ist es einfach wichtig zu zeigen, dass Antisemitismus, Ausgrenzung von behinderten oder politisch anders denkenden Menschen nicht nur im fernen Berlin, sondern auch wirklich hier in Ellwangen stattgefunden hat“, erklärt Nina Humpf, die als Lehrerin am Hariolf Gymnasium das Projekt mit ihrem Kollegen Nikolaus Müller betreut.

Aber wenn man weiß, dass mit Ellwangen sich diese Verbrechen auch in meiner Heimatstadt ereignet haben, kann man sich da viel mehr hineinfühlen. Mina, Neuntklässlerin

Die Schülerinnen und Schüler haben dafür mit der Stolpersteininitiative drei Gedenkorte besucht und die Geschichten der jeweiligen NS-Opfer sowie die Verfolgung in Ellwangen in Vorträgen aufgearbeitet.

Die Arbeit an dem Projekt hat großen Eindruck auf die Schüler gemacht. „Früher habe ich immer gedacht, das ist alles irgendwo weit weg passiert. Aber wenn man weiß, dass mit Ellwangen sich diese Verbrechen auch in meiner Heimatstadt ereignet haben, kann man sich da viel mehr hineinfühlen“, so die Neuntklässlerin Mina.

Schuldig für die Verbrechen der betreffenden Generationen fühlen sich die Schüler nicht. Marlene ergänzt allerdings: „Es ist aber ein Teil unserer Geschichte und das Leid der Menschen darf nicht vergessen werden“, und die 15-jährige Hannah fügt abschließend hinzu: „Es ist auch noch keine 100 Jahre her und darf auf keinen Fall wieder so passieren.“