Wildfleisch aus eigener Jagd: Was der Naturhof Engel zu bieten hat

In idyllischer Landschaft gelegen, ist der Naturhof Engel in Schönbronn kein Gasthaus im herkömmlichen Sinne. Denn der Bio-Betrieb öffnet für seine Gäste nur Sonntags und auf Anfrage. Für was die Betreiberfamilie Engel seit vielen Jahren bekannt ist, sind ihre Wildgerichte. Da könnte es kaum besser passen, dass die Engels beinahe von Anfang an fester Bestandteil der Ellwanger Wildwochen sind. Die Wildfleisch-Fans der Region dürfen sich auch dieses Jahr wieder auf den berühmten „Grillteller Diana“, die „Hubertusplatte oder den allseits beliebten Rehbraten aus eigener Jagd freuen. Wer noch einen Platz reservieren möchte, sollte sich allerdings sputen.

Im zweiten oder dritten Jahr der Aktion ist Familie Engel Teil der Wildwochen geworden. Dazu gekommen ist sie über den Ellwanger Bauernmarkt, wie sich Andrea Engel erinnert. Die größte Besonderheit bei den Engels ist aber, dass die Wildwochen auf ihrem Hof eine Woche länger dauern, als beim Rest. Während die anderen Gastronomen Ellwangens am 5. November Schluss machen, serviert der Familienbetrieb auch noch am darauffolgenden Sonntag, 12. November seine beliebten Gerichte.

Wildfleisch hat lange Tradition bei den Engels

Wildfleisch hat bei Familie Engel allein schon deshalb Tradition, weil große Teile der Familie selbst auf die Jagd im an den Hof angrenzenden Waldstück gehen. Seniorchef Viktor Engel, der das Wild als Metzgermeister selbst zerlegt, weiß deshalb ganz genau, auf was es bei einem richtig guten Stück Fleisch ankommt. Da fängt schon bei der Jagdmethode an. „Wir setzen auf Ansitzwild“, berichtet er.

Im Gegensatz zur Drückjagd wird das Wild dem Jäger dabei nicht von Treibern oder Hunden zugetrieben und wird dadurch nicht gestresst. Das wirke sich enorm auf die Fleischqualität aus. „Fleisch aus der Drückjagd ist trockener, heller und wässriger, auch wenn das Tier nur ganz kurz im Stress war“, erklärt Viktor Engel. Ebenso sei ein guter Schuss des Jägers, bestenfalls ein Kammerschuss (auch Blattschuss), damit das Reh vollständig ausbluten kann. Nachdem es erlegt wurde, müsse das Tier außerdem umgehend vom Jäger „versorgt“ und gekühlt werden.

Der „Fleischmann“ kümmert sich um die Kurzbratstücke

Viktor Engel ist es auch, der sich während der Wildwochen als „Fleischmann“ um die Kurzbratstücke kümmert. Wird es vom Gast nicht ausdrücklich anders gewünscht, brät er diese grundsätzlich Medium an. „Das Tier muss ja nicht zweimal sterben“, scherzt er. Ehefrau Andrea kümmert sich derweil um die restlichen Speisevorbereitungen und die besonders aufwändige Dekoration des Speisesaals. Im Service ist die gesamte restliche Familie mit vier zusätzlichen Bedienungen mit eingespannt, die Enkel inklusive.

Gegessen wird im Naturhof Engel während der Wildwochen à la carte. Die Karte verändert sich zwar immer wieder etwas, doch einige Klassiker bleiben seit jeher auf der Karte: Der „Wildgrillteller Diana“ mit Medaillons vom Reh, Rothirsch und Wildschwein; der Rehbraten nach Rezept der Großmutter und Rehrücken mit Haselnusskruste an Rahmwirsing; die „Hubertusplatte“ mit Filets vom Reh, Rothirsch und Wildschwein sowie Fasanenbrust und die „Wald trifft Wiese“ Rehmedaillons mit Rostbraten.

Für die Gäste, die lieber auf Wildfleisch verzichten gibt es einen Schweinerücken Tiroler Art, und Vegetarier dürfen sich über einen vegetarischen Teller freuen. Immer wieder lassen sich die Engels ein besonderes Gericht einfallen. Im vergangenen Jahr gab es zum Beispiel einen Wildburger. Welche Besonderheit diesmal auf der Karte stehen soll, dass stand zum Zeitpunkt des Pressegesprächs noch nicht fest. Sohn Christoph Engel verrät aber, dass er bereits die eine oder andere Idee habe.

Wie Andrea Engel erzählt, gibt es zum Wildfleisch verschiedenste Getränke. Die Empfehlung des Hauses ist ein guter Rotwein. Nach dem Wildfleisch darf jeder Gast außerdem aus zwei Desserts wählen. Wer sich dieses kulinarische Erlebnis nicht entgehen lassen möchte, muss sich für einen der kommenden Sonntage einen Tisch bei den Engels unter 07974/372 oder per Mail an [email protected] reservieren. Viktor Engel weist darauf hin, dass man am Samstagabend nicht mehr für den darauffolgenden Sonntag reservieren kann. Der letzte Termin am 12. November sei außerdem bereits fast ausgebucht,