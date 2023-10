Wiedereröffnung der Westtangente verschiebt sich um zwei Wochen

Das Regierungspräsidium Stuttgart saniert derzeit drei Bauwerke im Zuge der Westtangente (B 290) in Ellwangen. Wie das Regierungspräsidium in einer Pressemitteilung informiert, konnten aufgrund von Lieferverzögerungen der Verankerungen an den Ampeln die Asphaltarbeiten nicht im vorgesehenen Bauzeitenplan vorgenommen und mussten um knapp zwei Wochen verschoben werden.

Aus diesem Grund können die Sanierungsarbeiten an der Westtangente nicht wie geplant zum 30. November abgeschlossen werden. Die Westtangente kann voraussichtlich erst im Laufe des 13. Dezember 2023 für den Straßenverkehr freigegeben werden.

Das Regierungspräsidium Stuttgart bittet alle betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen während der Bauzeit