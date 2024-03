Wer eine Brille trägt, weiß, was es für ein befreiendes Gefühl sein kann, wenn nach langer Zeit einmal wieder die Linsen angepasst werden: Das Sehen fällt plötzlich wieder ganz leicht und ohne jede Anstrengung für das Auge.

So ging es möglicherweise am Freitagvormittag auch dem einen oder anderen Geflüchteten, der sich in der Ellwanger Landeserstaufnahmestelle (LEA) zuerst einem kostenlosen Sehtest unterziehen und sich daraufhin bei Bedarf eine Brille anpassen lassen konnte.

Dazu eingeladen hat die Hochschule Aalen, deren Studierende des Studiengangs Augenoptik/Optometrie im Bachelor of Science die Untersuchungen bei den Geflüchteten durchgeführt haben.

Ihre Dozentinnen und Dozenten Schretzenmayer, Thomas Hauber und Ralf Michels, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der LEA sowie vier Dolmetscher haben sie dabei unterstützt.

Kundenbetreuung mit Sprachbarrieren

„Die Studierenden sollen bei der Aktionen lernen, einen Kunden von Anfang bis Ende zu versorgen - auch wenn man ihn vielleicht nicht versteht. Denn die fremden Sprachen sind hier die größte Herausforderung“, erläutert Michels das akademische Lernziel der Aktion

Diese Erfahrung hat auch der Sechstsemester Alexander Hegele an diesem Morgen schon gemacht. Nach dem Sehtest und Bestimmung der Werte sucht er mit den Geflüchteten die passenden Brillen aus und bereitet sie zur Einpassung der Linsen vor. Letztere werden gesponsert von der Deutsche Augenoptik AG mit Sitz im baden-württembergischen Mühlacker, wo auch die Brillengläser nach der Aktion auf Bestellung eingeschliffen werden.

Das gegenseitige Verstehen ist das größte Hindernis, aber wir versuchen uns mit Händen und Füßen zu verständigen. Alexander Hegele, Sechstsemester an der Hochschule Aalen

Zur Kommunikation mit den Asylsuchenden greift der Sechstsemester auf einen Online-Übersetzer zurück, denn wie er seinem Dozenten zustimmen muss: „Das gegenseitige Verstehen ist das größte Hindernis, aber wir versuchen uns mit Händen und Füßen zu verständigen.“

Student Alexander Hegele versucht für jeden der LEA-Bewohner die passende Brille zu finden. (Foto: Larissa Hamann )

Rund 40 Geflüchtete konnten im Rahmen der rund dreistündigen Aktion versorgt werden. Wer tatsächlich eine Brille genötigte konnte sich aus rund 70 gespendeten Gestelle das für ihn passende aussuchen. „Jeder, der in der LEA wohnt, konnte heute hierherkommen“, so Michel, – mit Ausnahme der in der Einrichtung wohnenden Kinder. „Hier könnten wir nur ein Augenscreening machen, aber ansonsten haben wir auch gar keine Kinderfassungen da, sodass wir ihnen auch keine Brille anbieten könnten“, ergänzt er dazu.

Der Andrang war schon zum Start der kostenlosen Sprechstunde um 10 Uhr groß und riss auch in den kommenden Stunden nicht ab. Menschen verschiedenster Nationen saßen so in Haus 86 der Einrichtung und warteten geduldig, drangenommen und in einen der Untersuchungsräume gebeten zu werden.

Denn für viele der Geflüchteten ist die kostenlose Augenuntersuchung eine einmalige Chance, nach langer Zeit wieder richtig sehen zu können. „Wir hatten hier einmal einen jungen Mann zur Untersuchung, der übers Mittelmeer geflüchtete ist und bei dem wir eine Dioptrie von minus 14 gemessen haben“, erinnert sich Michel an einen besonders schweren Fall von Kurzsichtigkeit. „Wir sehen hier aber auch zum Beispiel immer wieder sehr starke Hornhautverkrümmungen.“

Brillen sind für die meisten Flüchtlinge zu kostspielig

Die meisten Asylsuchenden können sich mit ihrem Taschengeld allerdings keine Brille leisten. Laut Zentralverband der Augenoptiker kostet eine Brille in Deutschland im Durchschnitt 370 Euro - im Vergleich dazu bekommen in Baden-Württemberg Asylbewerber, Geduldete und Ausreisepflichtige bekommen 410 Euro im Monat, Bewohner der LEA sogar nur 140 Euro, da in diesem Fall Verpflegung und Unterkunft bereits abgedeckt sind.

Kasse zahlt keine ärztliche Augenuntersuchung

Des Weiteren sind Geflüchtete in den ersten 36 Monaten in Deutschland nicht gesetzlich versichert, sie haben damit im Gegensatz zu Bundesbürgern auch keinen regulären Anspruch auf eine ärztliche Augenuntersuchung.