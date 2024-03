Wie sich der Malteser Hilfsdienst ständig weiter entwickelt

Der stellvertretende Stadtbeauftragter Nico Baumann hat in Vertretung von Stephan Meßmer beim Jahresabschluss des Malteser Hilfsdienstes e.V. (MHD), Gliederung Ellwangen, auf ein erfolgreiches und bewegtes Jahr 2023 zurückgeblickt. Viele Mitglieder wurden am Samstagabend im „Grünen Baum“ in Pfahlheim für ihre Verdienste ausgezeichnet.

Nico Baumann blickte in Vertretung von Markus Thorwart auf ein Jahr zurück, das von vielen Aktivitäten, von der Notfallvorsorge bis hin zu Sanitätsdiensten geprägt war. Besonders herausgehoben wurden die HvO-Gruppen (Helfer-vor-Ort-Gruppen), welche für den ländlichen Bereich eine nicht mehr wegzudenkende Hilfe darstellen. All diese Einsätze erfordern viel ehrenamtliches Engagement und so ging ein Raunen durch den Saal, als von insgesamt 3600 Einsatzstunden berichtet wurde. Dafür galt allen Helferinnen und Helfern sowie deren Partner der besondere Dank von Nico Baumann.

Über den Bereich Ausbildung informierte Referatsleiterin Maria Kuhn. Durch Krankheitsfälle und Ausscheiden mussten die Lehrgänge mit ausgedünntem Personal über die Bühne gebracht werden, was aber durch das Engagement der anderen Ausbilder wieder wett gemacht werden konnte. Angeboten wurden 154 Kurse, die von 2169 Teilnehmern absolviert wurden. Die Angebote an Kursen nehmen ständig zu, so dass der Malteser Hilfsdienst ständig auf der Suche nach neuen Ausbildern ist. Im Bereich Praxisanleitung sei der MHD mit Angelika Fink, Michael Metzner, Jochen Trollmann und Tanja Fischer gut aufgestellt, berichtete Maria Kuhn. Immer mehr kommt die Erste-Hilfe-Ausbildung mit entsprechenden Workshops in Schulen und Kindergärten. Im Jahr 2023 wurden rund 25 Vorschulkinder und 15 Viertklässler in diese Grundlagen eingeführt. Maria Kuhn dankte dem Stadtbeauftragten Stephan Meßner, seinem Stellvertreter Nico Baumann, allen Ausbildern, bei der ehrenamtlichen Geschäftsführerin Angelika Fink und nicht zuletzt beim „Mann für alle Fälle“, Josef Sünder für all die geleistete Arbeit.

Im Bereich soziales Ehrenamt beleuchtete Nico Baumann unter vielen Angeboten im Besonderen den „Sonnenzug“, welcher vom MHD kostenlos an den Bodensee angeboten wird. Das Thema „Herzenswunsch“ ist neu bei den Maltesern in Ellwangen. Hier wird schwerkranken Menschen ihr letzter Wunsch erfüllt. Die Betreuer berichten von berührenden Momenten und Freudentränen. Die Fahrt ins Blaue ist schon seit Jahrzehnten ein Renner bei den Maltesern. Diese wird von der Georg-und-Ruth-Weber-Stiftung gesponsert.

Ohne Jugend kann auf Dauer keine Organisation überleben. Jugendleiter Jan Uhrle samt Team berichteten von vielen Unternehmungen im Jahr 2023. Das ging vom gemeinsamen Grillabend, der Altpapiersammlung, der Weihnachtsfeier sowie diversen Gruppenabenden bis hin zur Weihnachtspäckchen-Aktion, um nur ein paar Wenige zu nennen. All diese Angebote haben sich herumgesprochen und die Jugendleitung kann sich über fehlenden Nachwuchs nicht beklagen. Die ehrenamtliche Geschäftsführerin Angelika Fink legte einen positiven Abschluss vor, der, so ihre Aussage, nur durch den engagierten Einsatz aller erreicht werden konnte.

Klaus Weber, Diözesangeschäftsführer des Malteser Hilfsdienstes, Heiko Born, Bezirksgeschäftsführer der Malteser, Karsten Dambacher, Sachgebietsleiter der Stadt Ellwangen sowie Danilo Paul als Vertreter der Blaulichtorganisationen lobten das vielseitige Angebot der Malteser die damit ihrem Motto „Weil Nähe zählt“ voll gerecht würden. Ebenfalls gelobt wurde die hervorragende Jugendarbeit.

Dass all dies nur mit engagierten und langjährigen Mitarbeitern gelingen kann, wurde bei den Ehrungen herausgehoben. Geehrt wurden: Monika Scherrle und Michael Metzner (beide 20 Jahre aktive Mitgliedschaft), Mechthilde Beerhalter (25 Jahre passive Mitgliedschaft), Gerhard Sekler (25 Jahre passiv), Franz Engelhardt (40 Jahre passiv), Joachim König (40 Jahre passiv), Robert Briel (45 Jahre aktiv), Anneliese Erhardt (50 Jahre passiv). Katharina Henniger wurde zur Helfervertreterin ernannt, Christoph Müller und Thomas Walz zu Kassenprüfern. Neue Einsatzsanitäter sind Mara Feil, Verena König, Tanja Fischer, Julian König und Jochen Trollmann. Nico Baumann ist jetzt Zugführer.