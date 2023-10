Wie man sicher mit dem Rollator durchs Leben gehen

Wie bewege ich mich sicher mit dem Rollator durch die Stadt und ist diese Hilfe für Senioren oder Gehbehinderte auch sicher? Der Ellwanger Seniorenrat hatte zu einem Rollatortraining in den großen Sitzungssaal des Ellwanger Rathauses eingeladen und Manfred Meyer, Rollator- und Pedelectrainer der Aalener Verkehrswacht, hatte einige Tricks auf Lager, die den Umgang mit dem Rollator einfacher und sicherer machen. Sein Ziel war auch, die Scheu vor diesem Hilfsmittel zu nehmen.

Nach einer kurzen Präsentation, in der sich viele der Teilnehmer im täglichen Leben wiederfanden, referierte der Trainer zu Alltagssituationen, denen Senioren und Gehbehinderte, die auf einen Rollator angewiesen sind, täglich ausgesetzt sind. Da gibt es hohe Borsteinkanten, Stufen, zugeparkte Gehwege, den Einstieg in einen Bus und vieles mehr. „Wir üben das nachher alles miteinander, deutete Meyer auf bunte Hütchen, die zu einem kleinen Hindernisparcours aufgebaut waren. Natürlich reichen diese Übungen heute nicht aus, um sich sicher mit dem Rollator durch die Stadt zu bewegen. Sie müssen täglich üben und sich mit dem Fahrzeug vertraut zu machen“, sagte Meyer.

Dass die Rollatornutzer im täglich Leben auch vielen vermeidbaren Hindernissen ausgesetzt sind, kam praktisch hautnah auf den Tisch. So beklagten einige, dass zum Beispiel bei einigen Ampeln die Schaltzeiten viel zu kurz seien, um ihnen einen sicheren Übergang über die Straße zu ermöglichen. Wenn dann die Autofahrer auch noch hupen, ist die Angst umso größer. „Wenden Sie sich ans Rathaus und tragen Sie ihre Kritiken vor. Dort kann Ihnen geholfen werden. Auch hohe Bordsteinkanten können zum Hindernis werden und das auch, wenn man als Rollatorfahrer/in vom Einkaufen kommt und das Körbchen am Fahrzeug voll beladen hat. „Überladen Sie den Rollator nicht, denn sonst kann er kippen… und sie mit“, sagte Manfred Meyer. Fünf Kilogramm, darüber sollte man schon vorsichtig sein, gab er an die Seniorinnen und Senioren weiter.

Machen Sie Ihren Rollator sicherer, soll heißen, machen sie Reflektoren dran, das hilft besonders jetzt in der dunkel werdenden Zeit und … ziehen sie helle Kleidung an, damit sie rechtzeitig erkannt werden. Das sei auch auf dem Gehweg wichtig, den man nach Möglichkeit immer auf der Innenseite, also von der Straße weg, benutzen sollte. Gullydeckel sollten mit den Rollatorrädern immer schräg überquert werden, damit diese nicht steckenbleiben. Nach vielen weiteren Tipps wurden die mitgebrachten Rollatoren quasi auf Herz und Nieren geprüft. Sind die Griffe in der richtigen Höhe eingestellt, um eine Verspannung im Schulterbereich zu vermeiden, funktionieren die Bremsen, wie funktioniert die Feststellbremse und vieles mehr. „Gehen Sie immer aufrecht durchs Leben“, sagte Meyer.

Danach ging‘s auf einen kleinen Trainingsparcours wo es galt, Hütchen zu umfahren. Dabei hatte Trainer Manfred Meyer auch gleich einen Trick parat, als er von der Servolenkung eines Rollators sprach. „Bremsen Sie nur auf einer Seite, dann zieht der Rollator genau auf diese Seite. Die Teilnehmer probierten es gleich und umfuhren so die aufgestellten Hütchen. Überhaupt war es Meyer wichtig, den Teilnehmern die Angst vor dem Rollator zu nehmen. „Gehen Sie raus, nehmen Sie am Leben teil, das bringt ihnen eine ganz andere Lebensqualität. Und vor allem: Schämen Sie sich nicht und stehen sie zu Ihrem Alter“, rief er den Teilnehmern zu.

Die Teilnehmer waren begeistert und zeigten sich zufrieden mit dem, was sie in den knapp zwei Stunden gelernt hatten. Die Stimmung der anfänglichen Scheu wich einer gewissen „Leichtigkeit“ und humorvoll sagte eine Teilnehmerin am Schluss: „Jetzt kann ich viel besser mit meinem „Porsche“ umgehen.