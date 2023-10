Wie Kollegen und Vorgesetzte helfen können

Dem Thema häusliche Gewalt widmete sich eine Veranstaltung in der Ellwanger Klinik. Der Abend wurde von der Selbsthilfegruppe „Gemeinsam stark gegen Gewalt“, dem Arbeitskreis „Selbsthilfe / Klinik“ Ellwangen und der KIGS als Beratungsstelle der AOK Ostwürttemberg in Zusammenarbeit mit den Kliniken Ostalb initiiert.

Die Leiterin der Selbsthilfegruppe „Gemeinsam stark gegen Gewalt“, Victoria Bohn, betonte in ihrem Grußwort die erschütternden Fakten: „Häusliche Gewalt geht durch alle Gesellschaftsschichten. Die Statistik besagt, dass alle vier Minuten jemand Opfer häuslicher Gewalt wird, doch in Wirklichkeit geschieht es alle 60 Sekunden.“ Dies unterstreiche die Dringlichkeit, sich aktiv gegen dieses schwerwiegende Problem einzusetzen.

Bernd Ziegler, Kaufmännischer Standortleiter der Ellwanger Klinik, Silke Kühner, Vertreterin der KIGS (AOK) sowie Edeltraud Kühn, Sprecherin des Arbeitskreises „Selbsthilfe / Klinik“ betonten ebenfalls die Bedeutung und Wichtigkeit des Engagements.

Die szenerischen Einblicke, die vom Theater Knotenpunkt aus der Schweiz aufgeführt wurden, zeigten eine Büroszene, in der eine Mitarbeiterin offensichtlich in einer schwierigen Situation steckte. Wie können die Kollegen und Vorgesetzten hier helfen und handeln? Diese Fragen wurden von der Moderatorin Frau Zeller den Zuschauenden gestellt. Die dargestellte Situation verdeutlichte die Komplexität und Sensibilität dieses Themas.

Im Anschluss an die Aufführung fand eine Podiumsdiskussion mit den verschiedenen Experten statt. Abschließend bedankte sich Edeltraud Kühn bei Josef Lingel, dem Selbsthilfebeauftragten der Klinik, der noch in diesem Jahr in den Ruhestand geht. Sie betonte die bedeutende Zusammenarbeit zwischen der Klinik und den Selbsthilfegruppen: „Sie waren immer für uns da, haben mit uns Vieles bewegt. Sie haben uns mit Ihrem großen Wissen immer kompetent begleitet und mit Ihrer Persönlichkeit belebt. Dafür sind wir Ihnen sehr dankbar.“