Wie in Neuler: Aus diesen Filialen sollen Regionalmarktcenter werden

Obwohl das Jahr 2023 wegen Inflation und zahlreicher Krisen ein herausforderndes war, ist man bei der VR-Bank Ellwangen mit der Entwicklung des operativen Geschäfts zufrieden. Das machen die Vorstände Jürgen Hornung und Bernd Finkbeiner sowie Aufsichtsratschef Manfred Hahn deutlich. So konnte unter anderem ein „solides Ergebnis“ in Höhe von 6,9 Millionen Euro erwirtschaftet werden. Im vergangenen Jahr ist zudem die Neulermer Filiale zum Regionalmarktcenter umgebaut worden, was sich die VR-Bank etwa 1,3 Millionen Euro kosten ließ. Ähnliche Pläne gibt es übrigens für die Standorte in Röhlingen und Rosenberg.

Ein Mehr von 1,4 Millionen Euro an Verwaltungsaufwendungen (17,1 Millionen Euro) hatte die VR-Bank im Vergleich zu 2022 zu bewältigen. Ein Hauptkostenpunkt war der Umbau der Filiale in Neuler. Momentan sei man dabei, den Röhlinger Standort ebenfalls herzurichten, sagt Bernd Finkbeiner. Auch hier solle ein Regionalmarktcenter entstehen, in dem sämtliche Bankdienstleistungen, von der persönlichen Beratung bis zum SB-Bereich, angeboten werden. Laut Finkbeiner laufen derzeit die Baugenehmigungen, damit die Maßnahme bis Ende 2025 umgesetzt wird. Ähnliches planen die Vorstände für den Standort Rosenberg. Hier sei man aber noch nicht in die Planung eingestiegen. Ziel sei es, im Jahr 2025 mit dem Umbau zu beginnen, so Finkbeiner.

Mit den Regionalmarktcentern möchte das Kreditinstitut seine Kompetenz auch auf dem Land verdichten. Man wolle den rund 36.000 Kunden sämtliche Bankdienstleistungen auf kurzen Wegstrecken anbieten. Ob deswegen kleinere Filialen an anderen Standorten geschlossen werden sollen, darauf wollen sich die Vorstände noch nicht festlegen. „Weitere Entwicklungen werden sich ergeben. Wir möchten aber abwarten, wie es sich weiter entwickelt, da die Digitalisierung ein wichtiges Thema für uns ist, im Firmen- und Privatkundenbereich“, betont Jürgen Hornung.

Obwohl zahlreiche Dienstleistungen via Online-Banking angeboten werden, sind Hornung, Finkbeiner und Hahn überzeugt, dass die Beratung vor Ort auch in zehn bis 15 Jahren noch Bestand haben wird. Bei einigen Sachen wollten viele dann doch lieber einen persönlichen Ansprechpartner, zum Beispiel bei einer Baunfinanzierung, weiß Hornung. Ohnehin habe die persönliche Beratung nach Corona wieder zugenommen, ergänzt sein Kollege Finkbeiner.

Auch das Them KI (künstliche Intelligenz) hat Einzug ins Bankengeschäft gehalten. Dadurch können laut Finkbeiner unter anderem sämtliche Unterlagen einer Baufinanzierung ins System eingespeist werden. Die KI ordnet dann alle Dokumente entsprechend zu, erkennt zum Beispiel die Kopie eines Personalausweises oder einen Fördermittelantrag.

Perspektivisch sei es sicherlich sinnvoll, die KI für weitere Standardprozesse einzusetzen, Kartensperrungen beispielsweise. Damit wolle man aber keine Mitarbeiter einsparen, sondern die künstliche Intelligenz in den Bereichen einsetzen, wo es ohnehin jetzt schon schwierig sei, Personal zu finden, sagt Finkbeiner. „Doch da stehen wir noch ganz am Anfang.“ Und bei aller Technik müsse gewährleistet sein, dass am Ende immer noch ein Mensch drauf schaue, betont Jürgen Hornung.

2023 hat die VR-Bank 148 Millionen Euro an Neukrediten ausgegeben. Dieser Summe stehen Tilgungen von 122 Millionen Euro gegenüber, was einem Ertrag von 26 Millionen entspricht. Die Verunsicherung bei Privat- und Firmenkunden sei groß, erläutert Hornung. Es fehle die politische Verlässlichkeit und damit die Planungssicherheit. Deutschland habe einen großen Investitionsbedarf, doch Investitionen würden aufgeschoben. Nun sei es an der Bundesregierung, Anreize im Investbereich zu schaffen, so der Vorstandssprecher.

Nach Meinung Finkbeiners war ein großes Problem im Bereich Baufinanzierung, dass innerhalb weniger Jahre zwei Förderungen einfach gestrichen wurden. Im ersten Quartal 2023 habe es ein starkes Geschäft bei Baufinanzierungen gegeben. Das seien die Kunden gewesen, die jetzt einfach „durchziehen“ wollten, im Rest des Jahres sei das Geschäft eher verhalten gewesen, erläutert Finkbeiner.

Für 2024 geht Finkbeiner von einer leichten Belebung aus. Derzeit befänden sich die Zinsen bei etwa vier Prozent, man gehe davon aus, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen ab April noch drei- bis viermal senken werden. Zudem seien ab Februar neue KfW-Fördermittel in Aussicht gestellt worden.

Die VR-Bank verzeichnete einen Abfluss von fünf Millionen Euro im Privatkundenbereich. Als Grund nennt Finkbeiner die Angebote von Direktbanken. Deswegen werde man sich nun aber nicht „im Schneckenhaus verkriechen“, sondern weiterhin aktiv anbieten. Laut dem Vorstandsmitglied sei es ohnehin ertragreicher, Geld lieber auf mehrere Jahr zu einem etwas niedrigeren Zinssatz anzulegen als kurzfristig zu einem höheren.

Dem Fachkräftemangel möchte die VR-Bank mit permanenter Ausbildung und Recruiting auch von Branchenfremden entgegenwirken. Quereinsteiger sollten Freude am Umgang mit Menschen und Finanzthemen mitbringen. Auch eine kaufmännische Ausbildung sei von Vorteil, sagt Hornung.

Um sich auch für jüngere Menschen, zum Beispiel die sogenannte Generation Z (zwischen 1997 und 2012 geboren), attraktiv zu gestalten, hat die VR-Bank im vergangenen Jahr einen Zukunftstag mit Studenten durchgeführt. Es habe sich herauskristallisiert, dass die Werte und Normen dieser Menschen ganz andere seien als bei älteren Generationen, dennoch würden sie sehr gut zum genossenschaftlichen Gedanken der VR-Bank passen, erklärt Finkbeiner.

Die Bank „attraktiv und sexy“ machen - das möchte das Kreditinstitut über „Digital Influencer“ erreichen. Mit einem eigenen Social-Media-Team werden digitale Inhalte für soziale Netzwerke kreiert, die onlineaffinen Menschen Bankenthemen auf „coole“ Art näherbringen. Vor die Kamera muss jeder mal. „Auch der Vorstand“, freut sich Jürgen Hornung. Stolz sind Vorstand und Aufsichtsrat auch über die Summe, die im vergangenen Jahr wieder als Spenden und Sponsoring in die Region geflossen sind. 135.200 Euro schüttete die VR-Bank an Sport, Kultur, Bildung und gemeinnützige Organisationen aus - ganz nach dem Motto: Aus der Region für die Region.

Die wichtigsten Zahlen des Geschäftsjahres 2023

Bilanzielle Kundeneinlagen: 857 Millionen Euro (-5)

Bilanzielle Kundenkredite: 783 Millionen Euro(+26)

Bilanzsumme 31.Dezember 2023: 1.129 Millionen Euro (-48)

Betreutes Kundenvolumen: 2,8 Milliarden Euro (Vj. 2,6)

Neue Mitglieder: 169

Mitglieder insgesamt: 19.077 (-284)

Geschäftsanteile: 77.849 (+1642)

Geschäftsguthaben der Mitglieder: 20,4 Millionen Euro (Vj. 19,9)

Mitarbeiter (ohne Azubis): 155

Azubis: 9

Geschäftsstellen: 9

Zinsüberschuss: 15,9 Millionen Euro (Vj. 15,2)

Provisionsüberschuss: 8 Millionen Euro (Vj. 7,7)

Teilbetriebsergebnis (Operatives Ergebnis): 6,9 Millionen Euro (Vj. 7,3)

Kernkapitalquote 15,44 Prozent (Vj. 14,67)

Gesamtkapitalquote 18,04 Prozent (Vj. 16,99)