Wie Ellwangen bis 2040 klimaneutral werden will

Die Stadt hat gemeinsam mit der EnBW ODR den kommunalen Wärmeplan auf den Weg gebracht, der in Baden-Württemberg anders als in anderen Bundesländern ab 2024 für Kommunen mit mehr als 20.000 Einwohnern Pflicht ist. Ziel ist es, den CO2-Ausstoß der Stadt bis 2040 von derzeit 75.200 auf 2730 Tonnen zu reduzieren. Auswirkungen beziehungsweise Pflichten für Bürger hinsichtlich eines Heizungstauschs ergeben sich dadurch aber erst einmal nicht. Das wird laut Stefanie Stengel-Mack, Projektleiterin kommunale Wärmeplanung bei der EnBW ODR, erst durch das Gebäudeenergiegesetz ab dem Jahr 2028 geregelt.

Grundlage des Ellwanger Wärmeplans ist eine ausführliche Datenanalyse. Der Plan ist laut Elisabeth Balk, Leiterin des Stadtbauamts, als eine Art Routenplaner wie bei einem Navigationsgerät zu verstehen. Er gebe eine Route vor, mit der man bis 2040 klimaneutral werden könne. Der Weg dorthin sei aber ein anstrengender, so Balk weiter. Er werde der Stadt viele schwere Entscheidungen abverlangen.

Eine große Rolle soll laut Volker Engelhardt, technischer Leiter der Stadtwerke, das Energiewendekraftwerk auf dem Konversionsgelände spielen. In die alte Heizzentrale der Bundeswehr soll massiv investiert werden, damit dort ausschließlich durch grüne Energie Wärme erzeugt werden kann. Eine große Hackschnitzellanlage sei beispielsweise in Planung, sagt Engelhardt. Früher wurde in dem Kraftwerk Kohle verheizt, dann wechselte man zu Öl und Gas. Mittelfristig werden lau Engelhardt auch diese fossilen Brennstoffe weichen. Einen Brenner habe man bereits durch ein Blockheizkraftwerk ersetzt. Als gefördertes Leuchtturmprojekt soll zudem durch Photovoltaik und Windkraft generierter Strom in Wärme umgewandelt werden. Sämtliche Häuser im derzeit in der Planung befindlichen neuen Stadtteil „Ellwangen Süd“ sollen nach Aussage Engelhardts ausschließlich durch erneuerbare Energie gespeist werden.

Zudem soll ein Fernwärmenetz für die Ellwanger Innenstadt entwickelt werden, über das die Gebäude mit Energie aus dem umgebauten Kraftwerk versorgt werden. Mit dem Einbau der inklusive Dämmung rund 60 Zentimeter breiten Rohre soll nach der Landesgartenschau 2026 begonnen werden. Über ein Bundesprogramm erhält die Stadt für beide Maßnahmen laut Engelhardt rund zehn Millionen Euro Fördergeld. Die Gesamtkosten beziffert er auf 22 bis 25 Millionen Euro. Durch das Fernwärmenetz sollen auch die öffentlichen Gebäude am Buchenberg versorgt werden.

Weitere geplante Maßnahmen sind eine klimaneutrale Heizung via Grünschnittabfällen und Restholz sowie ein autarkes Ersatzstromnetz für den Bauhof. So könne der Bauhof in jedem Fall funktionieren, auch dann, wenn einmal etwas Schlimmes passiere, erklärt Oberbürgermeister Michael Dambacher. Im Klosterfeld soll außerdem ein weiteres Wärmenetz entstehen.

Auf die Menschen und einen möglichen Heizungstausch hat der Wärmeplan der Stadt zunächst keinerlei Auswirkungen. Wer mit dem Gedanken einer neuen Heizung spielt, sollte laut Stengel-Mack in jedem Fall zunächst einen Energieberater aufsuchen, zum Beispiel die Energiekompetenz Ostalb.