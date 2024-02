Wie eine Sklavin verzeihen konnte

In diesem Jahr sind die Combonis Gastgeber für das Abendgebet und den thematischen Impuls, den die „Action Spurensuche“, die geistliche Bewegung in den Fußstapfen des seligen Pater Philipp Jeningen, alljährlich am Sonntag vor seinem Todestag in oder um Ellwangen veranstaltet. In diesem Jahr spüren sie den geistlichen Verbindungen Philipp Jeningens zu Josefine Bakhita nach, die beide an einem 8. Februar gestorben sind.

Josefine Bakhita, die noch wenig bekannte Heilige aus dem Sudan, ist die Patronin für alle versklavten Menschen - und damit ist nicht nur Sklaverei im engen Sinne gemeint: Wenn Christen am 8. Februar für alle Opfer von Menschenhandel beten, denken sie auch an andere Formen der Ausbeutung vor allem von Frauen, etwa durch Prostitution oder Organhandel. „Neben dieser äußeren Sklaverei gibt es heute bei uns vor allem die innere Versklavung - Anhänglichkeiten und Abhängigkeiten jeglicher Art“, sagt Pater Markus Körber, Missionsprokurator der Comboni-Missionare der deutschsprachigen Provinz. Glücksspiel, Pornografie, aber auch das Internet könne Menschen gefangen nehmen.

Als Comboni-Missionar mit langjährigem Einsatz im Südsudan ist Pater Markus ein profunder Kenner von Kirche und Gesellschaft in der von Konflikten gebeutelten Region - und auch von Josefine Bakhita, die zentrale Heilige des Landes, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Bakhita fiel als junges Mädchen zusammen mit ihrer Freundin Sklavenjägern in die Hände, wurde mehrmals weiterverkauft und schwer misshandelt. Schließlich landete sie in Italien, wurde in Venedig in die Kirche aufgenommen und trat später den Canossa-Schwestern bei.

„Das Beeindruckendste in ihrem Leben ist, dass Bakhita in der Lage ist zu vergeben“, sagt Pater Markus. „Indem sie Jesus Christus, den Gekreuzigten, kennengelernt hat, konnte sie ihren Peinigern, den Sklavenhändlern vergeben, zutiefst vergeben - das hat sie in innerem Frieden leben lassen.“ Anderen Menschen verzeihen zu können, sei eine Gnade, weiß der Seelsorger. Umgekehrt bedürfe der Mensch auch immer wieder der Versöhnung mit Gott. Dafür zu werben und dies den Menschen nahe zu bringen, wurde der selige Pater Philipp Jeningen nicht müde.

Mit Blick auf einen Ausspruch Pater Philipps, der eigentlich Missionar in Indien werden wollte und seine Mission in Ellwangen und Umgebung erst finden musste, zieht Pater Markus eine Parallele zu seinem eigenen Wirken als Missionar: Wegen einer lebensbedrohlichen Erkrankung musste er den Südsudan, der ihm elf Jahre lang Heimat war, 2017 verlassen. „Der Pater Philipp hat ja gemeint: Mein Indien ist Ellwangen. Und ich sage: Mein Südsudan ist jetzt Ellwangen.“ Mit dem Herausgehen in die Gemeinden der Umgebung, „bei den Leuten da zu sein, wenn sie dich brauchen, gleichzeitig aber auch die Verbindung mit der Mission - da ist er mir Inspiration und Vorbild“, sagt Pater Markus Körber. Zugleich sieht er es auch als Aufgabe an, die heilige Bakhita, die ihren Gedenktag mit Pater Philipp teilt, in Ellwangen bekannt zu machen und das Interesse an Afrika, dem Sudan und Südsudan zu wecken, wo jenseits von medialer Aufmerksamkeit die einfache Bevölkerung leidet. Und er wünscht sich, dass es vielen Menschen ergeht wie denen, die sich mit Bakhita beschäftigt haben und berichten: „Es war nicht so, dass ich die Bakhita gesucht habe, sondern sie hat mich gesucht.“