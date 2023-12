Wie eine Park-App das Parken in Ellwangen vereinfachen soll

Jeder Autofahrer kennt das Problem. Hat man einmal einen der rar gesäten Parkplätze in der Ellwanger Innenstadt ergattert, wartet am Parkautomat die böse Überraschung: Man hat viel zu wenig oder gleich gar kein Münzgeld in der Tasche. Doch mit diesem Problem soll bald Schluss sein. Ab dem 2. Januar ist in Ellwangen das Parken mithilfe der App „Parkster“ möglich. Mit nur wenigen Klicks kann man seine Parkgebühren per Smartphone bezahlen und sogar Parkzeiten verlängern oder verkürzen, ohne extra zum Automaten laufen zu müssen. Die Stadtverwaltung verfolgt mit der Einführung der digitalen Lösung aber noch ein weiteres Ziel.

Nicht nur die Kleingeld-Problematik verschwindet mithilfe der App des schwedischen Anbieters. Ebenfalls kommt es damit nicht mehr vor, dass bereits bezahlte Parkzeit einfach so ungenutzt verfällt. Über die App bezahlt man immer nur die Zeit, in der das Auto tatsächlich abgestellt war. Wenn man seine Parkzeit außerdem überziehen sollte, erinnert die App per Push-Nachricht daran. Patrik Lundberg, CEO von „Parkster“ spricht von „flexiblen Parkzeiten“. Am Ende komme dies auch dem Handel in der Innenstadt zugute, weil die Autofahrer nicht das Stadtzentrum verlassen müssen, um ein weiteres Ticket zu ziehen.

Einmal im Monat rechnet die App die Parkgebühren der Nutzer ab, entweder per Rechnung oder Kreditkartenbezahlung. Die Bezahlung über Paypal gehe noch nicht, so Lundberg. Auf die Autofahrer kommen keine Zusatzkosten zu. Die Transaktionsgebühr von zwei Prozent, die an die Firma „Parkster“ fließen, begleicht die Stadt Ellwangen.

Thomas Steidle, Leiter des Ordnungsamts, erklärt, dass die üblichen Parkscheinautomaten deshalb nicht entfernt werden. Zunächst sei die App nur ein Zusatzangebot. In 650 Städten und Kommunen in ganz Deutschland kann man bereits mit der „Parkster“-App bezahlen. In der Region unter anderem in Schwäbisch Gmünd, Schwäbisch Hall, Feuchtwangen, Dinkelsbühl und Heidenheim. Nur Aalen, so Steidle, habe sich für einen anderen Anbieter entschieden.

Die Stadt führt das System auch mit Blick auf die Landesgartenschau 2026 ein. Im LGS-Jahr wird es laut Steidle nämlich ein enormes Parkaufkommen geben, bei dem das schwedische Unternehmen die Verwaltung beraten wird. Außerdem, und das ist dem Ordnungsamtsleiter besonders wichtig, bietet „Parkster“ eine vollständige Auswertung der Daten an. Anhand derer kann die Stadt dann nachvollziehen, wo viel geparkt wird und wo gegebenenfalls Parkhöchstzeiten angepasst werden können. Auch eine anonymisierte Auswertung der Kennzeichen nimmt „Parkster“ vor. „So können wir nach Veranstaltungen wie dem Kalten Markt oder verkaufsoffenen Sonntagen sehen, woher die Gäste kamen“, erklärt Steidle.