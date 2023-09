Wie ein Norddeutscher über ostdeutsche Sporthallen nach Ellwangen kam

In unserer Reihe „Gekommen, um zu bleiben“ stellen wir in unregelmäßigen Abständen Menschen vor, die in den Ostalbkreis gezogen sind, um hier zu leben und zu arbeiten. Diesmal: Thomas Ahrendt. Der gebürtige Schleswig–Holsteiner hat schon kurz nach dem Mauerfall in DDR–Hallen Handball gespielt. Seine Tochter ist übrigens die amtierende Tanzstundendame der „Schwarzen Schar“. Wie Ahrendt über Umwege nach Ellwangen kam.

Thomas Ahrendt ist 1965 im Kreiskrankenhaus in Rendsburg (Kreis Rendsburg–Eckernförde) geboren worden. Die ehemalige Garnisonsstadt ist vor allem für ihre sogenannte „Eiserne Lady“ bekannt, eine Eisenbahnhochbrücke aus Stahl, die über den Nord–Ostsee–Kanal führt. Ahrendt wuchs allerdings im direkt angrenzenden Fockbek auf. Die 6000–Seelen–Gemeinde ist Stammsitz des Hobby–Wohnwagenwerks. Außerdem rankt sich um Fockbek eine kuriose Legende, in der die Bewohner in früheren Zeiten einmal versucht haben sollen, einen Aal zu „ertränken“.

Wenig sagenhaft, dafür hübsch bodenständig absolvierte Thomas Ahrendt nach Realschulabschluss und bestandenem Fachabitur erst einmal eine Lehre als Energieanlagenelektroniker bei den Rendsburger Stadtwerken. Einer seiner Mitauszubildenden war übrigens der Sohn von Kioskbesitzer Peter Dünne, der mit seinem „Peters Punsch“, der bis heute auf dem Weihnachtsmarkt ausgeschenkt wird, weit über die Grenzen der Stadt hinaus Berühmtheit erlangte.

Thomas Ahrendt wollte es der „Legende“ des Punsches gleichtun, allerdings physisch. Er wollte raus aus der Region, wollte studieren — und das am besten gleich in einem anderen Bundesland. Fündig wurde der heute 57–Jährige in Berlin, wo er ein Studium des Wirtschaftsingenieurwesens, Schwerpunkt Elektrotechnik, begann. Also zog Ahrendt nach Westberlin. „Eine durchaus aufregende Zeit damals“, erinnert er sich. Wenn er die Heimat besuchen wollte, reiste der Norddeutsche meist via Mitfahrzentrale durch die DDR.

Schon als Jugendlicher hatte Ahrendt leidenschaftlich Handball gespielt, zuletzt in der Regionalliga. Daran wollte er in Berlin anknüpfen und machte sich auf die Suche nach einem passenden Verein. Fündig wurde er beim PSV. „Ich bin dann mal zum Training gegangenen und beim Bier danach hat sich herausgestellt, dass das P für Polizei steht“, sagt er. Also wurde Ahrendt Mitglied beim Polizei–Sport–Verein Berlin. „Das war genial. Die Leute waren einfach super.“

Richtig super oder eher super spannend wurde es dann, als die Mauer fiel. Es verging nicht viel Zeit und der PSV reiste zu Freundschaftsspielen in die ehemalige DDR, die zum Teil unter Bedingungen stattfanden, wie Ahrendt sie vorher noch nie erlebt hatte. „Eine Halle hatte einen Betonboden. Der war knüppelhart“, erzählt er. In einer anderen Halle seien abwechselnd Heizstrahler und Lüfter an der Decke montiert gewesen. An einer Stelle habe man gefroren, an einer anderen fürchterlich geschwitzt.

Dennoch empfand Ahrendt diese Zeit als überwiegend positiv. Nicht so toll seien allerdings die Trabanten gewesen, die plötzlich über Westberlin hergefallen seien. Auch nicht die leer gekauften Aldimärkte, erzählt er weiter. Bald zog auch Ahrendts Frau Heike nach Berlin. Das Paar ist im Alter von 18 Jahren zusammengekommen, vor 26 Jahren haben sie geheiratet.

Mitte der 1990er–Jahre beschlossen die Ahrendts, dass es mal wieder Zeit für eine räumliche Veränderung wird. München sollte es sein. Thomas Ahrendt fand einen neuen Job bei Bosch und eine Wohnung in der Nähe des englischen Gartens. „1000 D–Mark für 75 Quadratmeter, das war damals nicht wenig“, sagt er. Zwar versuchte er, auch in München sportlich Fuß zu fassen, kam jedoch nicht mehr ans Leistungsniveau seiner Mitspieler heran.

Von Bosch wechselte Ahrendt einige Zeit später in die Beratung, war weltweit unterwegs. Der Ehe tat der neue Beruf nicht gut. „Irgendwann hat meine Frau gesagt, ich könne so viel beraten, wie ich wolle. Doch wenn das so weitergehe, bräuchten wir bald einen Eheberater.“

Ahrendt nahm sich die mahnenden Worte seiner Gattin zu Herzen. Noch einmal wollten die Eheleute umziehen und dann ein für allemal sesshaft werden. 2003 heuerte er bei Zeiss in Oberkochen an, ist hier in einem internen Bereich für die Halbleiterproduktion zuständig.

Nun musste nur noch ein geeigneter Wohnort gefunden werden: Ellwangen. Probleme, Anschluss zu finden, hatte Ahrendt nicht. In München war der dem Serviceclub „Round Table“ beigetreten. In Ellwangen gibt es auch einen solchen Tisch, und plötzlich hatte der Norddeutsche von jetzt auf gleich einen ganzen Schlag neuer Freunde. Mittlerweile ist er aus „Altersgründen“ bei den „Old Tablers Deutschland“.

2005 kam die gemeinsame Tochter Margret auf die Welt, die übrigens in der vergangenen Faschingssaison von der „Schwarzen Schar“ als „Tanzstundendame“ auserwählt worden war. Mit Fasching hatte Ahrendt bisher nicht viel am Hut. „Plötzlich bekamen wir einen Tisch im ’Roten Ochsen’ und durften sogar noch Leute dazu einladen. Auch Freunde aus Berlin waren dabei. Das war das erste Mal, dass wir Fasching so richtig gefeiert haben. Es war super“, erinnert er sich an den Sonntagabend vor Rosenmontag, an dem die Schar traditionsgemäß in Ellwangen einmarschiert und in den Gaststätten ihre Spottverse vorträgt.

Vor fünf Jahren trat Ahrendt nach einem gemeinsamen Bier mit dem CDU–Landtagsabgeordneten Winfried Mack, der in der Nachbarschaft wohnt, den Christdemokraten bei. „Am nächsten Morgen hatte ich einen Mitgliedsantrag im Briefkasten, auf dem stand: Bitte hier unterschreiben. Grüße, Winni.“ Er unterschrieb. 2020 ist Ahrendt sogar zum Stadtverbandsvorsitzenden der Ellwanger CDU als Nachfolger von Gerhard Rettenmaier gewählt worden. Zudem ist Ahrendt im Ellwanger Stiftsbund aktiv.

Etwa vier– bis fünfmal pro Jahr fahren die Ahrendts in ihre Heimat nach Norddeutschland. „Meine Schwiegermutter, zwei meiner Brüder und meine besten Freunde leben noch dort. Wir haben noch einen starken Bezug zum Norden“, sagt der 57–Jährige. Zudem wolle seine Tochter bald studieren. Hamburg sei ihr Favorit.

Wenn man Thomas Ahrendt fragt, was er am meisten vermisst, dann nennt er die norddeutsche Gelassenheit der Menschen und Labskaus, eine Spezialität aus Kartoffeln, roter Beete und Rindfleisch, mit Fischbeilage und einem Spiegelei obendrauf. „Und wenn das Wetter gut ist, ist es an der Nordsee fast wie an der Südsee, nur ohne das klare, blaue Wasser“, schwärmt er.