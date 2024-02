Die Ellwanger SPD möchte erreichen, dass Neubürger in Zukunft noch freundlicher in der Stadt begrüßt werden. Erreicht werden soll dies über ein sogenanntes „Willkommenspäckle“, das nicht nur einen Mehrwert für neue Einwohner, sondern auch für ansässige Vereine, Einrichtungen und Geschäfte bieten soll.

„Willkommenspäckle“ sei aber nur ein erster Arbeitstitel, verrät Gabriel Stengel vom SPD-Vorstand, der die Idee zur Neunkonzeption des Begrüßungsgeschenks hatte. Wer sich beim Bürgeramt als Neubürger anmeldet, wird laut Stengel freundlich begrüßt und erhält einen Müllkalender sowie Müllsäcke von der GOA. Ein festes Konzept gebe es aber nicht, er habe sich gedacht, dass man das auch besser machen könne.

Inspirieren ließ sich Stengel, der Lehrer an Sankt Gertrudis ist, von seiner Studienzeit in Tübingen und seinem Referendariat in Konstanz. Dort gebe es schon ähnliche Begrüßungsgeschenke, die gut vermitteln würden, was alles in der Stadt los sei. Mit seiner Idee trat Stengel an Herbert Hieber, den Fraktionsvorsitzenden der SPD im Gemeinderat, heran. Hieber war begeistert und wollte gerne mithelfen, das „Willkommenspäckle“ auf den Weg zu bringen.

Paket soll Vielfalt Ellwangens widerspiegeln

Gemeinsam überlegten sie, wie ein „warmer Willkommensgruß“ für Neubürger aussehen könnte. „Was macht den Start möglichst einfach? Welche Informationen brauche ich, um mich zurechtzufinden?“, fasst Stengel zusammen. Schnell offenbarte sich ein übergeordnetes Ziel: Die Vielfalt von Ellwangen soll im „Willkommenspäckle“ zum Ausdruck kommen.

Ihre Idee gliederten Hieber und Stengel in mehrere Teilpunkte. So soll das Päckle Informationen darüber enthalten, wo man seine Kinder für die Schule oder den Kindergarten anmelden kann, wie es mit der Müllentsorgung läuft und welche Vereine es gibt.

Insbesondere die Vereine sollen einen hohen Stellenwert bekommen. Man habe schon mit zahlreichen Vereinen gesprochen. Die hätten nur darauf gewartet, dass jemand so etwas konzipiere, sagt Stengel. Laut Hieber eine Win-Win-Situation für alle, denn Vereine könnten über sich informieren und Neubürger wüssten sofort, welche Vereine es in Ellwangen und den Teilorten alles gibt. Hürden könnten abgebaut werden und Vereine neue Mitglieder gewinnen.

Begrüßungsbrief vom OB soll enthalten sein

Laut Hieber und Stengel soll das Konzept aber keinen starren Charakter bekommen, sondern sich - auch saisonal - verändern. Im Frühjahr und Sommer müsse natürlich das Programmheft von „Sommer in der Stadt“ enthalten sein, sagt der Fraktionsvorsitzende. Zudem erhofft sich Hieber, dass Oberbürgermeister Michael Dambacher einen Begrüßungsbrief beisteuert.

Zudem sollen Geschäftstreibende, Gastronomen, Museen und Schwimmbäder mit eingebunden werden. Man habe bereits in Gaststätten nachgefragt und viele seien bereit, einen kleinen Gutschein für das „Willkommenspäckle“ zu stellen, erläutert Stengel. Auch einmalig freier Eintritt ins Wellenbad sei denkbar. Wichtig sei, dass die Wertschöpfungskette in Ellwangen bleibe.

Im kommenden April möchten die beiden das Konzept in den Gemeinderat einbringen. Es sei ein bürgerschaftliches Projekt, er sei zuversichtlich, dass das Gremium zustimmen werde, so Stengel. Starten soll das „Willkommenspäckle“ nach Wunsch von Hieber und Stengel zum Januar 2026. Dann sei die Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (LEA) weg und man habe mehr Klarheit über Zuzüge. denn die Geflüchteten, die dann nach Ellwangen kommen würden, seien dann längerfristig untergebracht, sagt Hieber.