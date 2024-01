Wertvolle Schätze vom Dachboden

Kinderspielzeug kommt ja in allen erdenklichen Farben und Formen daher. Es gibt preisgünstige No-Name-Artikel, aber auch vergleichsweise sündhaft teure Markenspielsachen. Für ihre hohen Preise bekannt sind vor allem die Bausteine eines gewissen dänischen Weltmarktführers.

Doch wer glaubt, es lohne sich nicht, hunderte von Euro dafür auszugeben, dem habe ich zumindest ein gutes Argument entgegenzusetzen. Als ich zwischen den Jahren die alte Spielzeugkiste meines Bruders und mir in die Finger bekam, glich das einem Goldfund. Vollständige Bausätze aus den 2000-er Jahren, die längst vom Markt sind, sorgten nicht nur für einen Nostalgieschub.

Nach einer kurzen Internetrecherche wurde mir nämlich klar, dass uns unsere Eltern damals echte Wertanlagen geschenkt hatten. Ein Lego-Raumschiff zum Beispiel, das 2008 für gut 80 Euro zu haben war, ist heute gebraucht mindestens das Doppelte wert. Originalverpackt sogar das Vierfache - Tendenz steigend.

Wenn sich ihr Kind also zum nächsten Geburtstagsfest Lego oder andere teure Markenspielsachen wünscht, winken sie nicht gleich ab. Etwas mehr als zehn Jahre später, wenn die Kinder von damals anfangen Geld zu verdienen, haben Nostalgie, Samllerwert und unerfüllte Wünsche nämlich einen noch viel höheren Preis. Und wer seine Spielzeugsammlung hegt und pflegt, kann daraus später ein kleines Vermögen machen. Oder, wie ich, sie trotzdem behalten.

So isch halt!

