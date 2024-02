Wenn Plastikmüll den Störchen den Tod bringt

Viele Tonnen Müll landen jedes Jahr auf Straßen, Wegrändern, im Wald und auf landwirtschaftlichen Flächen. Das kann für Tiere den Tod bedeuten, wie der Weißstorchbetreuer Helmut Vaas berichtet. Denn wenn zum Beispiel Störche Müll zum Nestbau verwenden, komme es immer wieder zu tödlichen Verletzungen.

Alle Fäden, Schnüre und Gummibänder in der Landschaft seien vor allem für Vögel lebensgefährlich, schreibt die NABU-Ortsgruppe Ellwangen in einer Mitteilung. Verwickeln sich Tiere in Schnüre, können sie sich meist nicht mehr daraus befreien und sterben. Das können Angelschnüre an Ufern von Seen und Flüssen, aber auch Ballenschnüre auf landwirtschaftlichen Flächen sein. Häufig werden solche Schnüre sowie allerlei Plastikteile von Vögeln zum Nestbau eingetragen, und irgendwann verheddert sich ein Jungvogel darin und geht jämmerlich zugrunde.

In diesem Sommer musste ein Jungstorch aus dem Schwabsberger Nest eingeschläfert werden, wie der Weißstorchbetreuer Helmut Vaas berichtet. Bei diesem jungen Storch waren die Zehen abgestorben, weil sie durch eine ins Nest eingetragene Ballenschnur abgeschnürt wurden und er mit einer weiteren Schnur weiter oben am Bein ans Nest gefesselt war. Vor einigen Jahren wurde in einem anderen Nest ein Jungstorch, der sich in einer Perücke aus Heuballenschnüren verheddert hatte, noch lebend aus dem Nest geworfen, blieb im Schneefanggitter hängen und starb in der Hitze des Sommertages.

Bei seinen Storchberingungen musste Helmut Vaas, Mitglied der NABU-Ortsgruppe Ellwangen, immer wieder Nester von Schnüren und anderem Müll säubern. Besonders gefährlich seien auch achtlos weggeworfene Netze von Kartoffeln und Orangen. Aber auch größere und kleinere Plastikfolien, die von manchen Störchen leider als Nistmaterial eingetragen werden, könnten für die Brut gefährlich werden, denn bei Regen könne das Wasser nicht ablaufen, das Nest füllt sich und die Jungvögel sterben an Unterkühlung.

Bei seinen Nestbegehungen fand der Weißstorchbetreuer in den Speiballen der Störche immer wieder auch Gummiringe, die die Vögel auf Äckern und Wiesen und auch auf Müllhalden fressen, weil sie diese mit Würmern verwechseln. Nicht verkaufte Kräuterbüschel würden in Großgärtnereien oft ohne Entfernung der Gummibänder kompostiert, und die nicht verrotteten Gummibänder gelangten mit dem Kompost auf Äcker oder Beete, wo sie von Störchen und anderen Vögeln gefressen werden könnten. Im besten Fall könnten die Tiere die Gummibänder mit den Speiballen wieder auswürgen. Allzu oft komme es aber vor, dass die Vögel mit durch die Gummibänder vollem Magen elend verhungern müssen.

Die NABU-Ortsgruppe ruft deshalb dazu auf, Müll ordnungsgemäß zu entsorgen. Plastik gehöre in den gelben Sack oder bei starker Verschmutzung in den Restmüll.