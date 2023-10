Feldhase, Reh in verschiedenen Variationen, Spezialitäten vom Wildschwein und Dammhirsch ‐ für die Ellwanger Wildwochen finden sich auf der Speisekarten der Schloss Schenke und des Landhotels Hirsch, anstelle derer im restlichen Kalenderjahres typisch schwäbische Traditionsküche angeboten wird.

Für diese drei Wochen im Herbst aber nimmt das Team um Küchenchef Dennis Wiche die Gäste abermals mit auf einen kulinarischen Ausflug in die Wälder rund um Ellwangen. „Bei den Wildwochen haben wir mittlerweile bei den Fleischgerichten rund 70 Prozent Wild auf der Karte, nur noch Klassiker wie Rostbraten bleiben“, so Wiche. „Früher waren wir bei einem Verhältnis von etwa 40 Prozent Wild und 60 Prozent normale Fleischgerichte. Dass sich das mittlerweile immer weiter verschiebt, ist für uns ein gutes Zeichen dafür, dass Wild bei den Leuten ankommt und sie Lust auf diese Gerichte haben.“

Die Wälder sind in der Region perfekt für Wild. Dennis Wiche, Küchenchef des Landhotels „Hirsch“ und der Schloss Schenke

Da die Produkte aus dem Wald nur saisonal auf die Teller beziehungsweise in die Töpfe und Pfannen kommen, ist das Wildkochen auch für Wiche immer etwas Besonderes: „Das Wildkochen passt vom Produkt her am allerbesten zur Philosophie unseres Hauses, zu der Wirtshausküche, die wir seit mehr als 100 Jahren machen“, so der Küchenchef.

„Die Wälder sind in der Region perfekt für Wild ‐ vor allem, was dessen Ernährung angeht. Die Tiere haben hier überhaupt keine Möglichkeit, sich schlecht oder zu einseitig zu ernähren, deswegen muss man einfach sagen: Wildfleisch ist ein Spitzenprodukt.“

Youtube macht Wildköche auch zu Hause kochbar

Vor der Zubereitung der Gerichte brauchen aus Sicht Wiches selbst Kochanfänger keine Hemmungen mehr zu haben. „Durch das Internet und vor allem durch Youtube gilt heutzutage ‚kann ich nicht‘ oder ‚traue ich mich nicht‘ eigentlich nicht mehr. Denn für die meisten Rezepte ‐ zum Beispiel einen rosa gebratenen Rehrücken ‐ findet man Hunderte Videos, wie man die Gerichte perfekt auch zu Hause zubereiten kann“, sagt er in diesem Zusammenhang.

So kocht die Schloss Schenke während der Wildwochen

Zu den Vorbereitungen zu den Ellwanger Wildwochen hat die „Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten“ als offizieller Medienpartner die Schloss Schenke und das Landhotel Hirsch besucht und durfte schon einmal einen Blick in die Kochtöpfe werfen.

Sauerbraten vom Wildschwein mit Filderkraut und Kräuterknödeln. (Foto: Larissa Hamann )

Auf dem Programm stand dafür unter anderem die Zubereitung eines Sauerbratens vom Wildschwein mit Filderkraut, Kräuterknödeln und Zwetschgen aus dem eigenen Garten. „Wir haben diesen Herbst viel eingemacht, deswegen gibt es einige Gerichte mit eingekochten Kirschen oder Zwetschgen“, so Wiche.

Auch das passende Bier darf nicht fehlen

Ebenfalls zu Gast war bei diesem gemeinsamen Treffen Brauereichef Alexander Veit, der diesjährige Wildwochenpate der Schloss Schenke und des Landhotels. Seit mehr als 105 Jahren arbeitet die Brauerei mit der Gastronomenfamilie Hald zusammen, traditionell wird daher zu den Wildwochengerichten des Landhotels und der Schenke auch das Rotochsen-Bockbier ausgeschenkt.

Denn aus Sicht Veits passen zu den Wildgerichten besonders gut dunkle Biere mit einer kräftigen, malzig-karamelligen Note. Alternativ zum Bockbier empfiehlt er daher auch ein dunkles Hefeweizen zu den deftigen Speisen.

Um eine noch harmonischere Verbindung zwischen dem Wildgericht und den dazu gereichten Getränken zu schaffen, veredelt er die Soße zusätzlich mit einem Schuss Bier. Wer sich selbst überzeugen möchte, wie gut diese Kombination zusammenpasst, kann einen Tisch in der Schloss Schenke unter der 07961/919880 oder auf www.schlossschenke-ellwangen.de reservieren.