Weniger als kalkuliert: Gewerbesteuereinnahmen brechen ein

In Ellwangen scheinen die „fetten Jahre“ erst einmal vorbei zu sein. Konnte sich die Stadt in den vergangenen Jahren noch über geradezu sprudelnde Gewerbesteuereinnahmen freuen, ist das Defizit im Jahr 2023 offensichtlich größer, als zuvor erwartet. Laut Klaus Schönle von der Stadtkasse und Kämmerer Sebastian Thomer werden statt der erwarteten 24 Millionen jetzt nur noch 20 Millionen Euro an Einnahmen erwartet. Wenn sich daran nichts ändert, verzeichnet die Stadt zum Jahresende ein Minus von fünf Millionen Euro im Haushalt. Kalkuliert war zunächst ein Defizit von 2,7 Millionen Euro.

Als Ursachen für diesen Einbruch nennt Schönle den Krieg in der Ukraine, Lieferengpässe, Rohstoffmangel und die weiterhin hohe Inflation. Auch der Personalmangel in sämtlichen Bereichen mache sich bemerkbar, sagt Schönle. Das alles habe große Auswirkungen auf die Ziele der Stadt.

Man wolle jetzt auf Sicht fahren und die Situation genau beobachten, betont Sebastian Thomer. Sämtliche Ausgaben müssten auf den Prüfstand gestellt werden. Nach Aussage des Kämmerers steht sogar eine Haushaltssperre im Raum. Obwohl der Fehlbetrag mehr als drei Prozent des Haushaltsvolumens von 81 Millionen Euro beträgt, kommt Ellwangen wohl ohne einen Nachtragshaushalt aus. Grund sind laut Thomer gebildete Rücklagen, die das Defizit abfedern könnten.

Problematisch könnte aber das kommende Jahr werden. Höhere Personalkosten, rückläufige Einnahmen, steigende Ausgaben, unter anderem im Bereich der Energiekosten, sowie eine wahrscheinlich höhere Kreisumlage könnten den Fehlbetrag nach Meinung Thomers auf vier Prozent steigen lassen. Jeder Prozentpunkt koste die Stadt etwa eine halbe Million Euro, so der Kämmerer. Bei freiwilligen Ausgaben sei der Spielraum dann nur noch sehr gering. Wichtigstes Ziel sei in jedem Fall ein genehmigungsfähiger Haushalt.

Die Situation werde sportlich, sagt Oberbürgermeister Michael Dambacher, doch man habe über die letzten Jahre Rücklagen aufgebaut und die Verschuldung reduziert.

So anspruchsvoll, wie sich der Haushalt für das laufende Jahr gestaltet, so angenehm präsentiert sich der vorläufige Rechnungsabschluss für 2022. Auch hier war ein Haushaltsergebnis von minus 2,7 Millionen Euro kalkuliert. Es wurde um zwölf Millionen Euro übertroffen. Zudem habe es keine Kreditaufnahmen gegeben, sagt Klaus Schönle. Man habe sogar rund 1,6 Millionen Euro Schulden tilgen können, sodass der Schuldenstand zum Jahresende auf 17,6 Millionen Euro gesenkt werden konnte. Grund waren die im vergangenen Jahr sehr hohen Einnahmen bei der Gewerbesteuer von 32,2 Millionen Euro. Übrigens das zweitbeste Ergebnis aller Zeiten in Ellwangen.