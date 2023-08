Die über viele Jahrzehnte gepflegte Partnerschaft der Gemeinde Mögglingen mit der EnBW ODR und deren Tochtergesellschaft Netze ODR bleibt weiterhin bestehen. Das besiegelten die stellvertretende Bürgermeisterin Irmgard Sehner sowie der Geschäftsführer der Netze ODR GmbH, Matthias Steiner, im Beisein von Lorenz Eitzenhöfer, Kommunalmanager, und Sebastian Maier, Aufsichtsratsvorsitzender der Netze ODR.

Neu abgeschlossen wurden der Strom– und Gaskonzessionsvertrag. Die ODR–Netztochter, Netze ODR, ist danach berechtigt, die öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die zu einem Energieversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung im Gebiet der Kommune gehören, über eine Laufzeit von 20 Jahren zu nutzen.

Die beiden Gesellschaften kümmern sich unter anderem um die gemeinsame Gestaltung einer sicheren, effizienten und umweltfreundlichen Versorgung der Gemeinde Mögglingen mit Strom und Gas. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen 100 Jahren und die daraus entstandene großartige Partnerschaft sind einzigartig. Mit dem Neuabschluss der Verträge haben wir die Basis geschaffen, um die Energiewende in unserer Region und in der Kommune Mögglingen gemeinsam zu gestalten“, betont Sebastian Maier.