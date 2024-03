Weißstörche beziehen Horste nicht nur im Raum Ellwangen

Deutlich früher als in den letzten Jahren, vermutlich bedingt durch die ungewöhnlich hohen Temperaturen im Februar, sind die Weißstörche nicht nur im Raum Ellwangen in die aktuell bestehenden Horste in Ellwangen, Rainau-Schwabsberg, Rainau-Dalkingen, Westhausen-Jagsthausen und Jagstzell zurückgekehrt. Das berichtet der Nabu Ellwangen.

Im Ellwanger Horst hat ein neues Paar Stellung bezogen. Das bisherige Weibchen, das im letzten Sommer seinen Partner durch einen Zusammenstoß mit einem Lkw verloren hat, war zwar bereits zurückgekehrt, musste aber allein der Übermacht des neuen Paares weichen. Sein späterer Partner vom letzten Jahr hatte sich offensichtlich zu viel Zeit gelassen und brütet jetzt mit einer anderen Partnerin in Crailsheim-Roßfeld. Das neue Männchen ist unberingt, das neue Weibchen wurde im Jahr 2020 in Lehrberg, Kreis Ansbach, beringt, weiß man beim Nabu.

In Schwabsberg ist das alte, seit Jahren erfolgreich brütende Paar wieder zurück, wie auch das Paar in Jagstzell vom Vorjahr. In Dalkingen, auf dem Baumnest auf der hohen Tanne hat das 2021 in Schwabsberg beringte Männchen eine neue unberingte Partnerin. Auch in Jagsthausen ist das Paar vom letzten Jahr wieder auf seinem Horst. Hier hatte das mit zwei Jahren eigentlich frühreife Paar - das Männchen wurde 2021 auf dem Crailsheimer Rathaus beringt - sogar vier Jungstörche zum Ausfliegen gebracht.

Es sei damit zu rechnen, dass es auch in diesem Jahr weitere Ansiedlungen von Weißstörchen gibt. Denn es sei ein deutlicher Anstieg von Angriffen von Artgenossen auf die bestehenden Horste zu beobachten, die hoffentlich weiterhin ohne Folgen bleiben. Junge, jetzt brutfähig gewordene Weißstörche sind längst noch nicht alle zurück.