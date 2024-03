„Es tut mir mehr als leid, was ich Ihnen körperlich und vielleicht auch seelisch durch meine „Höllentat“ angetan habe“, entschuldigte sich eine 37-jährige Frau bei ihrem ehemaligen Nachbarn, dem sie vergangenen Spätsommer im Treppenhaus eines Bopfinger Mehrfamilienhauses mit einem Küchenmesser in die Brust gestochen haben soll.

Von der Staatsanwaltschaft Ellwangen wegen versuchten Totschlags angeklagt, musste sie sich am Dienstagmorgen für ihre Tat vor dem Landgericht verantworten. Dass sie ihr Handeln bereue und dieses durch nichts zu rechtfertigen sei, macht sie von Beginn der Verhandlung an deutlich. „Ich stehe hier voller Furcht und Schamgefühle“, sagt sie auch an Richter Bernhard Fritsch, die beiden weiteren Richter, die Schöffen und Staatsanwalt Oliver Knopp gerichtet.

Ich stehe hier voller Furcht und Schamgefühle. Angeklagte im Prozess wegen versuchten Totschlags

Getrieben zu der Tat haben sie nach eigenen Aussagen monatelang andauernde Belästigungen durch ihren Nachbarn, der in einem Keller direkt unter ihrer damaligen Wohnung mit geräuschintensiven Werkzeugen wie Bohrern oder Hämmern gearbeitet habe - ihrem Eindruck nach immer dann, wenn sie zu Hause war. „Irgendwann dachte ich, er macht das extra“, so die Angeklagte. „Mir ist aufgefallen, dass jedes Mal, wenn ich nach Hause gekommen bin, nach spätestens zehn Minuten der Krach losging.“

Angeklagte fühlt sich abgehört und überwacht

Zudem habe die 37-Jährige zunehmend das Gefühl beschlichen, von ihren Nachbarn in ihrer Wohnung abgehört oder gar mit Kameras überwacht zu werden. In ihre Fenster hängt sie Plakate mit sinngemäßen Aufschriften wie „Wenn man hier einzieht, hat man keine Ruhe“ oder „Wenn man hier einzieht, wird man 24 Stunden am Tag belästigt.“

Wie ein als Zeuge geladener Polizeioberkommissar jedoch aussagt, habe sich dieser Verdacht trotz Durchsuchungen von Wohnung der Angeklagten und darunter liegendem Keller des Geschädigten nie bestätigen lassen. „Wir haben keine Kameras oder versteckte Mikrofone gefunden“, so der Oberkommissar.

Das Problem der 37-Jährigen ist bei der Polizei schon bekannt

Die Angeklagte habe in den vergangenen drei Jahren mehrfach bei der Polizei angerufen und sich über ihren Nachbarn wegen der Lärmbelästigung, aber auch wegen vermeintlicher Übergriffe in ihre Privatsphäre beschwert. Zuletzt sei beim Präsidium eine Mail eingegangen, die mit dem Worten „Ich weiß nicht mehr weiter“ endete, wie der Beamte im Zeugenstand aus seiner Erinnerung dem Gericht berichtete

Denn wie Angeklagte in ihrer Aussage weiter ausführt, habe sich die Situation in den Monaten vor der Tat derart verschlimmert und Einfluss auf ihren Alltag genommen, dass sie sogar kurzzeitig aus- und zu einem Freund gezogen sei, um Abstand zu der Nachbarsfamilie zu gewinnen und zu Ruhe zu kommen.

Kurz nach der Rückkehr in die eigene Wohnung nehmen jedoch die Gefühle der Belästigung durch Lärm, Überwachung und Nachstellung wieder zu - und münden nach Angaben Angeklagten schließlich in der Tat. „Ich habe total die Kontrolle verloren“, sagt sie dazu in der Verhandlung. Unter Einfluss von Alkohol, Amphetaminen und Cannabis passt sie ihren Nachbarn auf seinem Weg ins Erdgeschoss schließlich vor ihrer Wohnungstür ab und sticht im mit einem Küchenmesser vier Zentimeter tief in die Brust.

Geschädigter kommt mit oberflächlichen Verletzungen glimpflich davon

Organe werden bei dem Angriff nicht verletzt, die Stichwunde kann später in der Notaufnahme genäht werden. Die Angeklagte wird noch am selben Tag nach ihrer Vernehmung durch die Polizei einstweilig im Zentrum für Psychiatrie in Bad Schussenried untergebracht, wo sie bis zur Verhandlung auch vorerst verblieb.

Der Geschädigte dementierte vor Gericht, die Angeklagte beobachtet, ihr nachgestellt oder in irgendeiner anderen Art und Weise Kontakt zu ihr gehabt zu haben. „Wozu sollte ich sie abhören? Natürlich habe ich das nicht gemacht“, betonte er.

Warum hat sie mich nicht kontaktiert? Warum hat sie mich nicht einfach angesprochen? Geschädigter im Prozess wegen versuchten Totschlags

Ihr Verhalten ihm gegenüber habe dagegen einen aggressiv und bedrohenden Eindruck auf ihn gemacht. Auch habe er in seinem Keller zwar Werkzeuge und Maschinen, diese nutze er jedoch hauptsächlich draußen. „Warum hat sie mich nicht kontaktiert? Warum hat sie mich nicht einfach angesprochen?“, fragt der Geschädigte in der Verhandlung verständnislos und schließt damit seine Aussage.

Im ZfP Bad Schussenried ergeben Untersuchungen, dass die Angeklagte zum Tatzeitpunkt an einer wahnhaften Wahrnehmungsstörung litt, die nach Einschätzung des Gutachters auch ihre Steuerungsfähigkeit einschränkte. Das nötige Einsichtvermögen, dass es sich bei der Tat um einen strafbaren Akt handelte, sei dagegen vorhanden gewesen.

Mit bisherigen Verlauf der Unterbringung habe sich die Patienten bereits von diesen wahnhaften Fehleinschätzungen - von dem Geschädigten und seiner Familie verfolgt und beobachtet zu werden sowie die Lärmbelästigung als mutwillige Störung - zumindest teilweise distanzieren können. „Das ist schon einmal ein riesiger Schritt“, betonte der Gutachter in diesem Zusammenhang vor Gericht.

Angesichts dieser Entwicklung sprach er sich auch gegen eine dauerhafte Unterbringung aus, jedoch müsse die Entlassung der Angeklagten aus dem psychiatrischen Krankenhaus gut vorbereitet werden, da jede Überforderung einen erneuten Wahn hervorrufen könne.

Diesem Gutachten, sprach das Gericht die Angeklagte frei, ordnete jedoch die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an, bis eine Entlassung erfolgen könne. Der Tathergang sei unstrittig und auch, dass die Angeklagte mit ihrem Handeln den Geschädigten nicht nur verletzen, sondern töten wollte.

Letzten Endes war das Problem, dass es kein Problem gab. Richter Bernhard Fritsch

Nach Einschätzung des Gerichts seien in ihrem Wahn alle Möglichkeiten, sich aus dieser Situation zu befreien, ausgeschöpft gewesen: Ein kurzzeitiger Auszug, eine erfolglose Suche nach Kameras und Mikrofone, Plakate als Hilferufe, Besuche bei Ärzten und ihrem Anwalt, Drogenkonsum zur vermeintlichen Beruhigung, keine Chance auf eine andere Wohnung. „Letzten Endes war das Problem, dass es kein Problem gab“, fasst Fritsch die Misere zusammen.