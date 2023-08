Was mit dem Campingplatz auf dem Gartenschaugelände passieren soll

Die Gebäude werden abgerissen und die gesamte Fläche neu geplant und hergerichtet. Der Campingplatz „Natur & City“ liegt direkt auf dem Gelände der Landesgartenschau (LGS) und soll in den kommenden Jahren in sämtlichen Bereichen aufgewertet werden. Für die Betreiber bedeutet das allerdings auch gewisse Einschränkungen. 2024 soll der Campingplatz sogar komplett geschlossen bleiben.

Seit August 2020 betreiben Ralf Maihöfer und Wolfgang Lutz den Campingplatz direkt an der Jagst. Schon während der Übernahme war den Partnern bewusst, dass die Planung und Umgestaltung der Fläche von Schrezheim bis zum Schießwasen auch ihren Betrieb betreffen wird. Allerdings sind beide vollends überzeugt, dass die Landesgartenschau im Jahre 2026 ein Gewinn für die Stadt ist. Sie seien absolute Befürworter der LGS, auch wenn sie eine gewisse Zeit unter den Umbauarbeiten leiden werden, sagt Lutz. Er sehe aber den Mehrwert, der hier geschaffen werde.

Laut Lutz wird Ellwangen rund 5,6 Millionen Euro in die Neugestaltung des Campingplatzes investieren, denn das Gelände gehört der Stadt. Etwa zwei Drittel würden dabei in den Umbau des Geländes gesteckt, sagt er. Die Arbeiten wollen die Pächter auch dafür verwenden, die Fläche des Campingplatzes in Absprache mit der Stadt und Landesgartenschau 2026 GmbH neu zu überplanen. Denn an einigen Stellen werde der zur Verfügung stehende Platz nicht optimal genutzt, erklärt Maihöfer. Derzeit biete man den Campern sehr großzügige Stellplatzflächen. Diese sollen nun ein wenig verkleinert werden. Aktuell sind rund 130 Plätze verfügbar, nach der Wiedereröffnung sollen es ein paar mehr sein.

Die Arbeiten betreffen allerdings nicht nur die Campingfläche, sondern auch die Betriebsgebäude inklusive Sanitäranlagen und Gastronomie. Die werden nämlich abgerissen und neu gebaut. Das sei ohnehin notwendig, denn die Bestandsgebäude seien ziemlich in die Jahre gekommen, sagt Lutz. Auch ohne Landesgartenschau hätte hier etwas passieren müssen. Da beide wussten, dass die Großveranstaltung ihren Campingplatz quasi „auf links drehen“ wird, haben sie bisher auch nur die Dinge renoviert, die dringend notwendig waren. Die Holzfassade zum Beispiel hätten sie abgeschliffen und neu gestrichen, erklärt Maihöfer. Bei der Neugestaltung des Biergartens habe ihnen Alexander Veit, Chef der Rotochsen–Brauerei, tatkräftig unter die Arme gegriffen und unter anderem neue Sonnenschirme gestellt.

Die wahrscheinlich herausforderndste Zeit steht den beiden Pächtern kommendes Jahr bevor. Dann bleibt der Campingplatz komplett geschlossen. Das werde ein hartes Jahr, da man keinerlei Einnahmen generieren könne, sagt Lutz. Die Ausgaben hingegen könne man nicht komplett stoppen.

Zudem hätten sie ein tolles Team, Mitarbeiter, die sie unbedingt behalten wollen. Hier würden derzeit Gespräche laufen, dass die Mitarbeiter vorübergehend bei den Stadtwerken unterkommen könnten.

Zunächst war sogar geplant, dass der Platz während der Bauzeit offen bleiben soll. Das wäre aber Urlaub auf der Baustelle geworden, ist sich Maihöfer sicher. Das für die LGS zuständige Planungsbüro, die Relais Landschaftsarchitekten aus Berlin, hätten dann dazu geraten, den Platz sogar zwei Jahre lang zu schließen. Doch gemeinsam mit Stadt und LGS GmbH sei man zu dem Schluss gekommen, dass das nicht sinnvoll gewesen wäre. Dafür sei nun kommendes Jahr komplett geschlossen.

Im April 2025 soll der Campingplatz dann wieder öffnen. Die Gebäude würden dann sicherlich fertig sein, doch ob das Gelände schon vollständig hergerichtet sei, könne man nicht abschätzen, erläutert Lutz. Im April könne es ja sogar noch schneien. dann sei es unmöglich, den neuen Rasen zu säen.

Auf dem Campingplatz gibt es zudem einen Bereich für Dauercamper. Diese sollen laut Lutz und Maihöfer auch im kommenden Jahr die Möglichkeit haben, den Platz weiterhin zu besuchen. In Absprache habe man einen Streifen ausgemacht, auf dem die Dauergäste unterkommen könnten, versichert Maihöfer. Von Montag bis Freitag sei man dann aber sehr wahrscheinlich ständig von Baulärm umgeben.

Wichtig ist beiden, dass sie durch das kommende Jahr nicht zu viele Gäste verlieren. Manche kämen halt einfach vorbei, ohne sich im Vorfeld zu informieren, ob sie tatsächlich geöffnet hätten, sagt Lutz. Doch er ist sich sicher, dass durch die Landesgartenschau auch zahlreiche neue Besucher dazukommen werden. Während des Durchführungszeitraums sei man sicher auch häufig ausgebucht, ist er sich sicher.

Obwohl die Stadt den finanziellen Löwenanteil der Umbaumaßnahmen trägt, wollen auch Maihöfer und Lutz in ihren Platz investieren. Derzeit gibt es drei Übernachtungshütten auf dem Campingplatz, auch Camping–Pods genannt. Wenn es nach den Betreibern geht, sollen bis zur Landesgartenschau noch ein paar mehr dazukommen. Die würden aber mittlerweile bis zu 13.000 Euro pro Stück kosten. Die erste Hütte hätten sie damals noch für 10.000 Euro bekommen. Wie hoch die Gesamtkosten seien, die auf sie zukommen würden, sei derzeit aber noch nicht klar.

Ralf Maihöfer und Wolfgang Lutz haben den Campingplatz mitten in der Corona–Pandemie übernommen. Lutz arbeitet hier in Vollzeit und wickelt das Tagesgeschäft ab, während Maihöfer noch hauptberuflich als Sozialpädagoge schafft und hauptsächlich für die Gastronomie verantwortlich zeichnet. Laut der Pächter sei der Platz zur Zeit der Übernahme „ziemlich heruntergewirtschaftet“ gewesen. Mittlerweile habe man es aber geschafft, den Bewertungsscore beo Google von anfangs 3,6 auf nun 4,5 von fünf Punkten zu steigen. Auch die Zahl der Übernachtungen seien kontinuierlich gestiegen. 2021 seien es 10.000, 2022 sogar 15.000 gewesen, so Lutz.