Warum Winfried Mack einen Bahngutachter rausschmeißen will

„Da läuft etwas grundlegend falsch.“ Man müsse prüfen, ob man den „rausschmeißen kann“. Der CDU-Landtagsabgeordnete Winfried Mack macht keinen Hehl daraus, was er von Firma Ramboll hält. Das Beratungsunternehmen hat ein Gutachten im Auftrag des baden-württembergischen Verkehrsministeriums sowie der Landkreise Schwäbisch Hall, Ostalbkreis und Rems-Murr-Kreis erstellt. Ziel der Untersuchung ist, die Zugverbindungen zwischen Stuttgart und Nürnberg attraktiver und fahrgastfreundlicher zu gestalten. Sorgen bereitet Mack insbesondere die Jagstbahn, auf der Züge zwischen Aalen, Ellwangen und Crailsheim unterwegs sind. Der Abgeordnete fordert, dass die „eingleisige, sehr verspätungsanfällige“ Strecke zwischen Goldshöfe und Crailsheim ausgebaut wird, damit beispielsweise der Metropolexpress (MEX) stabil und verlässlich fahren kann. Ramboll hingegen würde ein Ende des MEX und einen Bruch der Linie in Aalen in Erwägung ziehen, so Mack. Hier müsse dringend gegengesteuert werden.

Der Landtagsabgeordnete hat sich mit seinen Bedenken bereits an Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) gewandt. Seit mittlerweile sieben Jahren bemühe man sich um eine leistungsfähige Bahnverbindung zwischen den Metropolen Stuttgart und Nürnberg. Eine Fahrt von Nürnberg nach Berlin dauert laut Mack nur rund zwei Stunden und 40 Minuten. Deshalb sei der Anschluss des Landes an Nürnberg elementar. Als grundlegendes Ziel seiner Bemühungen nennt Mack einen Fernverkehr sowie einen schnellen Regionalverkehr zwischen Stuttgart und Nürnberg im Halbstundentakt und jeweils im Stundentakt über die Murrbahn und die Remsbahn. Dazu brauche es einen leistungsfähigen Schienenpersonennahverkehr (SPNV) nach dem Landesstandard MEX, um die Remsbahn/Obere Jagstbahn an die Brenzbahn, die Riesbahn und die S-Bahn Nürnberg leistungsfähig anschließen zu können, so Mack.

Nach seiner Meinung würde Firma Ramboll aber genau diese Bemühungen konterkarieren. Der Gutachter verliere sich im „Kleinklein“, habe die Herausforderungen nicht erfasst. Mack hat daher den Verkehrsminister darum gebeten, das Vertragsverhältnis mit dem Unternehmen umgehend zu kündigen.

Jetzt muss es, wie Mack weiter ausführt, darum gehen, die Strecke zwischen Aalen und Crailsheim so auszubauen, damit der MEX hier weiterhin stabil und verlässlich fahren könne. Die Deutsche Bahn habe nämlich angekündigt, mit dem Metropolexpress nur noch Strecken befahren zu wollen, die nicht verspätungsanfällig seien, warnt der Abgeordnete. Der MEX dürfe nicht in Aalen enden, ein Bruch der Linie sei für die Region nicht akzeptabel.

Hermann habe die Anschlusssituation in Aalen laut Mack selbst als Missstand bezeichnet. Die Region Ostwürttemberg sei eine klassische Pendlerregion, was nur bedeuten könne, dass in Aalen durchgebundene Linien geschaffen werden müssten. Zudem müsse in Crailsheim ein stabiler Anschluss an die Regio-S-Bahn Ulm her, so Mack weiter. Ramboll hingegen habe zu alledem „offensichtlich keine Idee“. Stattdessen würde der Prozess tot moderiert, betont der CDU-Politiker. Er wolle nicht die „historische Chance“ verpassen, die Verbindung zwischen Stuttgart und Nürnberg flott zu machen.