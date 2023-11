Ganz großen Fußball soll es am Dienstag in der Buchenbergschule zu sehen geben. Allerdings nicht auf dem Fußballplatz, sondern auf übergroßen Bildschirmen. Denn als erste Schule in der Region veranstaltet die Bildungseinrichtung einen sogenannten „eSportsCup“. Gespielt wird „EA Sports FC 24“, der Nachfolgetitel der langlebigen FIFA-Reihe auf der Playstation. Acht Schüler der Buchenbergschule, die sich im Vorfeld qualifiziert haben, sowie acht Schüler aus anderen Einrichtungen treten hier im Turniermodus, also ähnlich einer Weltmeisterschaft, gegeneinander an. Zu gewinnen gibt es tolle Preise, die größtenteils vom 1. FC Heidenheim (FCH) gestiftet werden. Der frischgebackene Bundesligist unterstützt die Veranstaltung genauso tatkräftig wie der in Ellwangen ansässige Intensivpflegedienst Lebenswert. Neben zahlreichen Schülern ist zu diesem Turnier auch die Öffentlichkeit zum Mitfiebern und Anfeuern eingeladen.

Schulleiter interessiert sich für Schüler-Hobbys

Hintergrund der Veranstaltung, die am Dienstag um 14 Uhr beginnen soll, ist der 90. Geburtstag der Buchenbergschule in diesem Jahr. Neben dem üblichen Festprogramm habe man etwas für die Schüler machen wollen, sagt Schulleiter Joseph Ott. Ziel sei es, die Lebenswirklichkeit der Schüler abzubilden. „Es ist uns nicht egal, was sie in ihrer Freizeit machen“, betont Ott. Rund 200 Tage im Jahr würden die Lehrer den Schülern zeigen, wo sie sich verbessern könnten. Nun soll es einmal umgekehrt laufen. Denn Ott ist sich sicher, dass die Schüler die Nase beim Videospiel weit vorne haben. Aber Lehrkräfte sollen beim „eSportsCup“ auch gar nicht mitspielen.

Gespielt werden soll auf der Playstation 5 im Anstoßmodus. Sämtliche virtuellen Teams sind gleich stark, es kommt also völlig auf das Können des Spielers an. Acht Schüler der Buchenbergschule haben sich bereits am vergangenen Mittwoch bei einem internen Turnier qualifiziert. Die acht anderen können sich noch bis Samstagnachmittag auf dem Instagram-Account der Firma Lebenswert (@intensivpflegedienstlebenswert) bewerben. Dort findet man auch weitere Informationen über das Turnier am Dienstag. Die Spiele finden in vier verschiedenen Arenen in unterschiedlichen Räumen der Schule statt. Zum Beispiel ist die Voith-Arena im Rittersaal, die Lebenswert-Arena in der Mensa und die Ipf-und-Jagst-Zeitung-Arena im Musiksaal.

Buntes Rahmenprogramm mit Catering

Für den Turniertag hat die Buchenbergschule gemeinsam mit ihren Partnern ein buntes Rahmenprogramm erdacht. Lebenswert wird zum Beispiel das Catering zu laut Ott „familienfreundlichen“ Preisen übernehmen und über Ausbildungsmöglichkeiten in der Pflege und das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) informieren. Die siebte Klassenstufe wird einen Waffelverkauf anbieten. Beim Torwandschießen gibt es Preise zu gewinnen. Auch der FCH kommt ins Haus und bringt neben Maskottchen „Paule“ die beiden Top-Spieler Tim Kleindienst und Eren Dinkçi mit, die für eine offizielle Autogramm- und Selfiestunde zur Verfügung stehen werden. Dinkçi sei ebenfalls leidenschaftlicher Spieler von „EA Sports FC 24“, verrät Joseph Ott.

Ohnehin hat die Buchenbergschule gute Verbindungen zum FCH. Der ehemalige Profi Bernd Maier sei Fachlehrer an der Schule und zwei weitere Kollegen seien Stützpunkttrainer des FCH in Ellwangen, verrät der Schulleiter.

Tolle Preise winken den vier besten Spielern, die im Halbfinale gegeneinander antreten, unter anderem vier Matchworn-Bundesliga-Trikots vom FCH. Dabei handelt es sind um Trikots, die bereits von Spielern getragen wurden. Zudem gibt es eSport-Trainings mit Spielern aus dem eSport-Profiteam des FCH. Der Sieger darf zudem noch ein Bonus-Match gegen einen Heidenheimer Bundesliga-Profi spielen. Alle teilnehmenden Schüler erhalten außerdem eine Tasche mit allerhand Merchandise und Autogrammkarten.

Schulleiter Joseph Ott hofft, dass am Aktionstag, an dem übrigens auch über die Gefahren übermäßigen Spielens informiert wird, viele interessierte Besucher vorbei kommen werden. Der Eintritt ist frei.