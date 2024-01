In der Rotochsen-Brauereigaststätte wurde am Dienstagabend nicht nur das Fastnachtsbier vorgestellt. Denn wie auch das Bier, ist an Fasching in Ellwangen nicht ohne die allseits bekannten Fastnachtsfigürle zu denken.

"Ribana" feiert Jubiläum

Nachdem die „Eintrittskarte“ zum Ellwanger Faschingsumzug vergangenes Jahr mit dem Narrenbaum eigentlich gar keine Figur darstellte, ist sie dieses Jahr wieder eindeutig als Männchen zu erkennen. Genauer gesagt handelt es sich um einen Kobold mit grünem Jackett, schwarzer Hose und schwarzem Hut.

Seit 1973 wird jährlich eine andere Figur aus der Ellwanger Fastnacht in Kunststoff gegossen, farbig bemalt und als „Eintrittskarte“ an die Besucher des Umzugs verkauft. Die Einnahmen kommen den vielen Faschingsgruppierungen zugute.

Für den grünen Kobold haben sich die Faschingszünfte nicht ohne Grund entschieden. Vielmehr feiern die Rindelbacher „Ribana“ dieses Jahr ihr 66-jähriges Jubiläum. Und weil die Zunft sich im Jubiläumsjahr für das Faschingsmotto „Kobolde“ entschieden hat, stellt sie somit auch das Motiv für das Fastnachtsfigürle.

Doch woher rührt eigentlich der Name „Ribana“? Die Faschingstradition in Rindelbach reicht weit zurück. Bereits 1958 nahm erstmals ein Wagen aus Rindelbach am Ellwanger Umzug teil. In früheren Zeiten aber noch unter den Namen „Narrenvereinigung Rindelabch“ oder „Narrenclub Rindelbach“.

1500 Figuren händisch bemalt

Die Rindelbacher wussten schon früh auf sich aufmerksam zu machen. Zum Beispiel mit ihrem Wagen unter dem Motto „Stadtratssitzung“, der einen Kasten Bier voller leerer Flaschen darstellte.

Doch erst in den 1980er-Jahren etablierte sich der Schlachtruf „Ri-Ba-Na“, der sich aus „Rindelbacher-Bach-Narren“ zusammensetzt und somit zum Namen der Gruppierung wurde.

Heute zählen die „Ribana“ sage und schreibe 114 närrische Mitglieder, darunter sind über 40 Kinder und jugendliche Fastnachtsbegeisterte. In fünf Mitgliedsfamilien, das ist besonders beeindruckend, sind gleich drei Generationen gemeinsam aktiv - vom Kleinkind bis zu den Großeltern.

Insgesamt 1500 Figuren, die bei der Firma Rollit gegossen werden, haben die Ellwanger Narren bemalt. Verkauft werden sie bei Zigarren Sperrle, wie Inhaber und Sauritter Hermann Sperrle mitteilt.