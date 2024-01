Warum es beim TSV Ellwangen richtig gut läuft

Beim TSV Ellwangen läuft es in nahezu allen Abteilungen richtig gut. Das haben die Abteilungsberichte während der Mitgliederversammlung im Palais Adelmann bestätigt. Vom Kunstrasenprojekt am Galgenberg, wo eigentlich ein neuer Baseballplatz für die TSV Elks entstehen sollte, hat sich der Verein längst zurückgezogen und für eine andere Option entschieden.

Explodierende Kosten des kombinierten Platzes am Waldstadion hätten das Projekt als Ganzes gefährdet, sagte Andreas Hunke, der beim TSV für den Platzbau zuständig ist. Als Alternative werde der bereits von den Elks genutzte Ausweich-Rasenplatz am Hungerberg ertüchtigt und ausgebaut. Der Gemeinderat habe diese weit kostengünstigere Zwei-Platz-Variante bereits mit großer Mehrheit genehmigt.

Laut dem Bericht des Vorsitzenden Hans Frank steht der TSV insgesamt stabil da. Die Zahlen würden wieder auf 1200 Mitglieder zusteuern. Das Vereinsheim in der Bahnhofstraße habe man vergangenes Jahr geräumt, die Geschäftsstelle befinde sich bis auf Weiteres in der Marienstraße 32, so Frank. Das Kinderfest sowie die Ellwanger Heimattage seien sehr erfolgreiche Veranstaltungen für den TSV gewesen.

Auch die Abteilungsleiter hatten durchweg Positives zu berichten. So wird die erste Baseball-Mannschaft wieder in der zweiten Bundesliga antreten. Beim Basketball, insbesondere bei der Jugend, steigen die Mitgliederzahlen rasant. Die Radfahrer freuen sich über einen neuen Trainer. Beim Rollstuhl-Basketball gibt es eine Spielgemeinschaft mit Donauwörth sowie eine enge Zusammenarbeit mit der Konrad-Biesalski-Schule in Wört.

Außerdem wird die Badminton-Freizeitgruppe stets gut besucht und auch beim Volleyball läuft es laut Bericht gut. Im Bereich Fitness und Gesundheit, Kindersport gibt es derzeit keine Abteilungsleiter, obwohl alle Kurse derzeit gut laufen. Beim Tennis wird eine gute Platzbelegung verzeichnet, doch immer wieder gibt es hier Beschädigungen durch Vandalismus.

Bei den Wahlen ist hans Frank als Vorsitzender bestätigt worden. Oliver Mendler ist erster Stellvertreter und Birgit Pflanz zweite Stellvertreterin sowie Schatzmeisterin. Schriftführer ist Armin Sauer. Als Beisitzer Beisitzer der Vereinsführung sind Andreas Hunke (Platzbau), Johannes Jakob (Sponsoring), Christoph Häusler (FSJ, Schulprojekte), Jan Knoor (Feste), Christian Kopp (Beachvolleyball), Felix Lingel (Hallenmanagement) und Ariane Bergerhoff als Beisitzerin des Vereinsrats gewählt worden.

Für ihre langjährige Mitgliedschaft zum Verein wurden Hans-Peter Krämer und Rainer Kiss (40 Jahre), Rainer Böhm und Hans Schillerwein (50 Jahre) sowie Kurt-Peter Krampulz (70 Jahre, Ehrenmitglied) geehrt worden.