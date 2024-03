Warum die südkoreanische U17-Nationalmannschaft in Ellwangen Pizza isst

Wenn in der Pizzeria „Le Palme“ an einem Abend fast ausschließlich koreanisch gesprochen wird, dann mag das den einen oder anderen verwundern. Nicht so am Mittwochabend, denn da war die südkoreanische Nationalmannschaft U17 zu Gast und die Jungs hatten richtig Hunger, auch wenn sie das Spiel gegen die U19 der TSG Hoffenheim im Ellwanger Waldstadion mit 1:2 verloren hatten.

Zuerst dachte ich, dass man mich auf den Arm nehmen will, denn der Dolmetscher in seinem gebrochenen Deutsch machte mich schon ein bisschen stutzig. Giovanni Palminteri

Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie eine südkoreanische Fußballmannschaft in der Pizzeria „Le Palme“ landet. Das ist einfach zu erklären, und Dolmetscher Sung Hwun Yoo bringt es im Gespräch mit der „Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten“ auf den Punkt. Für die U 17 aus Südkorea war es ein Anliegen, gegen die beste Mannschaft, nämlich die U 19 aus Hoffenheim, zu kicken, um damit die eigene Leistung festlegen zu können. Die U17 aus Südkorea ist in der Sportschule Oberhaching bei München stationiert und Ellwangen mit seinem Waldstadion liegt genau in der Mitte zwischen Hoffenheim und München. Gesagt, getan.

Giovanni Palminteri war zunächst skeptisch

Und so kamen die jungen Fußballstars aus Südkorea eben ins „Le Palme“, um dort, auch wenn sie nicht gewonnen haben, ihren Hunger bei Pizza oder Nudelgerichten zu stillen. Inhaber Giovanni Palminteri erzählt vom Anruf beziehungsweise der Reservierung für diesen Abend. „Zuerst dachte ich, dass man mich auf den Arm nehmen will, denn der Dolmetscher in seinem gebrochenen Deutsch machte mich schon ein bisschen stutzig. Dann aber wusste ich, dass alles ernst gemeint war.“

Neulich habe ich mich mal ein bisschen geschnitten, und da kam kein blaues Blut. Giovanni Palminteri

Palminteri vermutet, dass vielleicht auch sein guter Ruf den Ausschlag für diese Reservierung ausgemacht hat, denn schließlich sei er schon seit 32 Jahren eine beliebte Anlaufstelle für Pizzen und italienische Nudelgerichte in Ellwangen. Seine Familie stammt übrigens aus Sizilien aus einem Adelsgeschlecht, das bis ins 11. Jahrhundert zurückreicht. Davon zeugt auch das eigene Wappen, das in der Pizzeria an der Wand angebracht ist. „Neulich habe ich mich mal ein bisschen geschnitten, und da kam kein blaues Blut“, erzählt er lachend und beweist damit, dass er auf den Adel eher weniger Wert legt.

Und so blieb er richtig cool, ganz im Gegensatz zu seiner Küche, in der die Pizzaöfen eine wahnsinnige Hitze ausstrahlten. „Das bin ich gewöhnt, denn ich komme ja aus Sizilien.“ Cool blieb er auch, als die 32 Mannen (22 Fußballspieler und zehn Betreuer) sein Restaurant betraten, hungrig wie die Wölfe, denn nach dem Spiel, wenn auch mit 2:1 gegen die TSG Hoffenheim U19 verloren, wollten sie sich nur noch stärken.

Das taten sie auch und die Pizzen und Nudelgerichte schmeckten nach Aussage der Spieler vorzüglich. Nach der Schlemmerei begaben sich alle wohlgesättigt in den Bus, um die Heimreise zur Sportschule Oberhaching anzutreten - und viele der ursprünglich von weit angereisten Gäste werden Ellwangen, trotz Niederlage, sicher in guter Erinnerung behalten.