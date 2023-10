Sie gehört zu Ellwangen wie die Basilika und das Schloss und blickt auf eine mehrere Jahrhunderte alte Geschichte zurück: Die Ellwanger Bürgergarde. Gegründet als Repräsentationsgarde ist sie bis heute fester Bestandteil bei den wichtigsten Feierlichkeiten der Stadt und eröffnet unter anderem die Heimattage. Am kommenden Samstag, 14. Oktober, steht für die rund 100 Aktiven ein weiterer Höhepunkt des Jahres an: Der traditionelle Gardeappell auf dem Marktplatz, der um 19 Uhr beginnt. Neben verschiedenen befreundeten Garden wird auch Oberbürgermeister Michael Dambacher zugegen sein, wenn sich die Bürgergarde vor der Basilika Sankt Vitus in Reih’ und Glied aufstellt.

Als Fürstpropst Anton Ignaz von Fugger-Glött im Jahre 1756 in sein Amt eingeführt wurde, sollte dies unter entsprechender Begleitung geschehen. So wurde die Bürgergarde gegründet, die Fugger-Glött vom Schloss in die Kirche geleitete. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts ließ das Interesse an der Bürgergarde allerdings immer mehr nach. Die vollständige Bewaffnung wurde aufbewahrt. 1945 konnte sie dann vor den Amerikanern in einem Stollen bei der Batterie- und Metallwarenfabrik (BMF, heute Varta) durch den Stadtpolizisten Rathgeb verborgen werden.

Bürgergarde sollte wiederbelebt werden

Als in Crailsheim ein Landestreffen der württembergisch-hohenzollerischen Wehren und Garden stattfand, erinnerten sich einige Ellwanger Bürger, die sich unter den Zuschauern befanden, dass auch in ihrer Heimatstadt einst Bürger in Uniformen paradierten.

Der Wunsch, die Bürgergarde wieder zu gründen, erwachte. Mit Unterstützung der Stadtverwaltung wurden die Waffen von der Bundeswehr instandgesetzt, Uniformen angefertigt und eine Zeugkammer im Rathaus eingerichtet. Mit Hans-Karl Stengele als Kommandant war es am 13. Oktober 1958 soweit: Die Gründungsversammlung fand statt. Der erste offizielle Termin der neuen Garde war anlässlich des Kalten Markts 1959. Hier trat die Bürgergarde mit einer Stärke von 30 Mann an. Der Rest ist Stadtgeschichte.

Heute besitzt die Institution der Stadt, die Garde ist nämlich kein Verein, rund 100 aktive Mitglieder. Sie gliedert sich in drei Mann Fahnenabordnung, 40 Mann Infanterie und Artillerie, 25 Musiker sowie 30 Reiter. Hinzukommen etwa 160 passive Mitglieder. Ihren Sitz hat die Garde übrigens schon längst nicht mehr im Rathaus. Sie trifft sich im Wehrturm an der Aalener Straße. Hier werden auch Waffen und ein Teil der Ausrüstung aufbewahrt. Organisiert ist die Garde im Landesverband der württembergisch-hohenzollerischen Wehren und Garden. Gemeinsam mit Lauchheim, Schwäbisch Hall, Crailsheim und Bad Mergentheim bildet man den Nordsprengel des Verbands.

Gardeappell ist absoluter Höhepunkt der Bürgergarde

Ein absoluter Höhepunkt im Jahreskalender der Bürgergarde steht kurz bevor. Beim Gardeappell auf dem Ellwanger Marktplatz präsentiert Kommandant Hans-Peter Schmidt den Jahresbericht. Zudem werden Ehrungen und Beförderungen vorgenommen und neue Mitglieder aufgenommen. Neuverpflichtungen werden übrigens nach einem Jahr Probezeit per Handschlag besiegelt. Als oberster Dienstherr wird OB Dambacher ein Grußwort sprechen. Zur Begrüßung schießt die Kanone. Und natürlich werde die Garde wieder einen Salutschuss auf die „gute Stadt“ abgegeben, verrät Christoph Müller, stellvertretender Kommandant. Auch befreundete Gastwehren werden wieder mit Abordnungen beim Appell vertreten sein. Schwäbisch Hall, Lauchheim und Crailsheim hätten bereits zugesagt, so Müller.

Zu den wichtigsten Ereignissen der Bürgergarde zählt natürlich auch die Teilnahme am Umzug des Kalten Markts. Die Gardisten würden hier stets als erste laufen, erklärt Müller. Auch bei anderen städtischen Veranstaltungen und Delegationsbesuchen ist die Bürgergarde regelmäßig anzutreffen. Und natürlich eröffnet sie die Heimattage auf dem Schloss ob Ellwangen. Seit geraumer Zeit sind die Gardisten hier auch für die Ochsenbraterei zuständig. 800 Portionen verteile man dann an hungrige Festbesucher, sagt Müller.

Neumitglieder sollen Bezug zur Stadt haben

Wer Mitglied werden möchte, sollte laut dem stellvertretenden Kommandanten einen Bezug zu Ellwangen und zur Garde haben, muss allerdings nicht zwingend Ellwanger sein. Auch diejenigen, die ein Instrument erlernen möchten, können sich bei der Garde melden. Er selbst habe schon mehrere Musiker am Signalhorn ausgebildet, berichtet Müller. Rund 40-mal trifft sich der Spielmannszug pro Jahr zu Übungsabenden.

Die Gewehre und Säbel werden von der Garde gestellt. Auch die Uniform. Die Komplettausstattung eines Gardisten koste etwa 2500 Euro, sagt Müller. Denn Rock, Stiefel und Hut würden in speziellen Manufakturen hergestellt. Jeder Gardist sei aber für die Pflege seiner Sachen selbst verantwortlich. Wer Interesse an der Bürgergarde hat, kann sich über die Homepage bürgergarde-ellwangen.de weiter informieren oder auch ein aktives Mitglied ansprechen.