Wenige Monate vor der Kommunalwahl in Baden-Württemberg hat es einen Wechsel an der Spitze der SPD-Fraktion im Ellwanger Gemeinderat gegeben. Nach zehn Jahren hat Herbert Hieber den Fraktionsvorsitz an seinen fast 40 Jahre jüngeren Kollegen André Zwick übergeben. Zwick selbst hat seit 2019 einen Sitz im wichtigsten Gremium der Stadt und war zuvor bereits Kreis- und Ortsvereinsvorsitzender der Sozialdemokraten. Hieber möchte dem Gemeinderat aber als „normales“ Mitglied erhalten bleiben und wird sich erneut für die Kommunalwahl am 9. Juni aufstellen lassen.

In Ellwangen muss auch in den kommenden Jahren viel gerechnet werden. Die Gewerbesteuereinnahmen sind zurückgegangen und auch Großprojekte wie die Landesgartenschau 2026 müssen bezahlt werden. André Zwick kann gut mit Zahlen. Wie er sagt, sei er auch schon als „wandelnder Taschenrechner“ bezeichnet worden. Wenn der 37-Jährige nicht gerade im Gemeinderat oder im Bauausschuss sitzt, arbeitet er als Ingenieur für Continental, eine Firma, die Anlagen für Oberflächenmaterialien herstellt. Auch hier muss gerechnet werden. Durch seine berufliche Expertise habe er dementsprechend auch eine andere Sicht auf Investitionen, sagt er.

Zwick ist ein „Ur-Ellwanger“

Zwick ist zwar in Schwäbisch Hall geboren, aber in Ellwangen aufgewachsen, bezeichnet sich daher auch als „Ur-Ellwanger“. Nach der Eugen-Bolz-Realschule besuchte er das technische Gymnasium und absolvierte dann Bachelor und Master im Bereich Kunststofftechnik in Aalen.

Zur SPD kam Zwick 2009. Er sei nicht angeworben worden, sondern habe sich ganz bewusst für eine Mitgliedschaft entschieden. Das sei kurz nach der Bundestagswahl gewesen, bei der die Sozialdemokraten kein besonders gutes Ergebnis erzielt hätten. „Ich bin dann einfach mal zum Ellwanger Ortsverein gegangen und hatte eigentlich noch gar keine genauen Vorstellungen davon, wie es ist, in einer Partei zu sein. Zehn Jahre später saß ich dann im Gemeinderat“, erinnert sich Zwick, der verheiratet ist und zwei Kinder hat.

Seinen Vorgänger kennt der 37-Jährige schon von Kindesbeinen an. Sie seien Nachbarn gewesen und Hieber habe ihn schon als Säugling auf dem Arm gehabt. „Ich habe mich einfach früh um einen Nachfolger bemüht“, scherzt Hieber.

Zwick kandidierte bereits 2014 für einen Sitz im Gemeinderat, damals reichte die Stimmenanzahl nicht aus, 2019 klappte es dann. Es sei zwar schon „brutal viel Zeit“, die man als Stadtrat investieren müsse, doch es mache auch viel Spaß, wenn man die Möglichkeit bekomme, die eigene Heimat mitzugestalten.

Herbert Hieber, ein Urgestein im Gemeinderat

Herbert Hieber wird im August 76 Jahre alt. Ein Grund, weshalb er den Vorsitz nun abgegeben hat. Er sei zwar noch gesund, doch in diesem Alter wisse man nie, was die kommenden Jahre bringen würden, erklärt der pensionierte Lehrer. Und André Zwick sei interessiert und würde bereits „mit den Hufen scharren“. „Da habe ich mir gedacht, das passt doch zusammen.“ Ohnehin würden die Ämter auch nur auf Zeit verliehen werden.

Hieber hat als Lehrer an der Eugen-Bolz-Realschule unterrichtet. Seit 34 Jahren ist er Mitglied des Gemeinderats. Von 2004 bis 2014 kandidierte er nicht, da er die Stelle als Rektor an der Karl-Keßler-Realschule in Wasseralfingen angetreten hatte. Doch während dieser Zeit habe ihm immer etwas gefehlt, sagt Hieber, der in Schwäbisch Gmünd geboren wurde und 1971 der Liebe wegen in seine Wahlheimat Ellwangen zog.

Er wolle aber weiterhin einen Beitrag leisten, sagt Hieber bezogen auf eine erneute Kandidatur. Auch dem Kreisrat wolle er gerne noch eine Legislaturperiode lang erhalten bleiben. Vor allem wolle er dazu beitragen, das Projekt Landesgartenschau gut zu beenden. Hiebers durchaus fortgeschrittenes Alter sieht vor allem André Zwick dabei nicht als Hinderungsgrund. „Würde er für das Amt des US-Präsidenten kandidieren, wäre er sogar der jüngste Bewerber“, so Zwick.

Ebenso wie die SPD hat auch bei den Freien Wählern vor einigen Wochen der Fraktionsvorsitz gewechselt. Gunter Frick hatte Platz für die 31-jährige Franziska Schuster gemacht. Dennoch findet André Zwick, dass insbesondere Frauen, junge Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund immer noch unterrepräsentiert seien. Das sei aber nicht nur in Ellwangen so, sagt er. Die letzte Kommunalwahl im Jahr 2019 habe den Gemeinderat zwar bereits verjüngt, doch er hoffe, dass sich noch mehr Jüngere zur Wahl aufstellen ließen. „Es geht nicht darum, die Asche aufzubewahren, sondern die Flamme zu erhalten“, betont er.