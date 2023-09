Warum der Ellwanger Innenstadtbeirat erweitert wird

Der Innenstadtbeirat, der im Rahmen des Ellwanger Gesamtvorhabens „Stadt.Neu.Erleben“ im April diesen Jahres eingesetzt wurde, wird um Vertreter aus Gastronomie, Tourismus und Kultur erweitert. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend im Ellwanger Rathaus einstimmig beschlossen.

Gastronomie, Tourismus und Kultur profitierten in besonderem Maße von der Attraktivitätssteigerung und der Belebung der Innenstadt und trügen mit ihren eigenen Angeboten dazu bei, machte Citymanagerin Verena Kiedaisch deutlich. Sie freute sich, dass sechs Aktive gefunden wurden.

Als Vertreter für die Gastronomie kommt Joti Agathengelidis vom Bistro Altstadt in den Innenstadtbeirat, sein Stellvertreter ist Asmaron Gebreloel vom Café Punto. Für den Tourismus sind es Wolfgang Lutz (Vertreter) und Ralf Maihöfer (Stellvertreter), beide von Natur & City Camping Ellwangen, für die Kultur Andreas Müller von den Theatermenschen (Vertreter) und der Leiter der Stadtbibliothek, Johannes Effinger (Stellvertreter). Die neuen Mitglieder wurden in der Sitzung des Innenstadtbeirates am 19. Juli vorgestellt.

Stadträtin Bettina Vierkorn-Mack (CDU) zeigte sich im Namen ihrer Fraktion dankbar um die Erweiterung und froh, dass in der Stadt „was los ist“. SPD-Fraktionsvorsitzender Herbert Hieber signalisierte „absolute Unterstützung“ und regte an, den Innenstadtbeirat noch durch jemanden aus dem Bereich Musik zu erweitern. Dabei dachte Hieber an Moritz von Woellwarth. Das werde man aufgreifen, sagte Bürgermeister Volker Grab, aber „Wir müssen jemanden finden, der bereit ist mitzumachen.“

Walter Schlotter von den Freien Bürgern wünschte sich, dass die Dorfbevölkerung auch am Innenstadtleben teilnehmen kann, und hatte die Ausweitung des Stadtbusses im Blick. Petra Dornseif von den Grünen hatte junge Menschen im Visier und wollte auch einen Vertreter und einen Stellvertreter für den Sport und die Jugend.