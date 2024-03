Über den Fortgang der Bauarbeiten in der Haller Straße haben jüngst Ordnungsamtsleiter Thomas Steidle, Tiefbauamtsleiterin Susann Howedank, Presseamtsleiter Anselm Grupp und Bauleiter Jochen Pflanz von der Baufirma Thannhauser (Fremdingen) informiert. Die Verkehrsteilnehmer müssen weitere Beeinträchtigungen, inklusive Vollsperrung an zwei Wochenenden, in Kauf nehmen. Die Arbeiten in der Haller Straße, von der Stadthalle bis zur Einmündung Siemensstraße, wo ein Radweg mit Schutzstreifen entsteht, sollen bis 30. April abgeschlossen sein, sagte Thomas Steidle.

Ab Mitte Mai bis zum 30. November werden dann unter halbseitiger Sperrung und teilweise unter Vollsperrung die Straßenbauarbeiten ab der Hohenstaufenstraße bis zum Kreisel Schrezheim angegangen.

Das Bauprojekt „B 290 - Radweg Ortsdurchfahrt Ellwangen“ macht Fortschritte, es soll mit Blick auf den Klimaschutz nachhaltige Mobilität verbessern. Der geplante Radweg soll sich zwischen dem ehemaligen Kasernen-Südtor entlang der K 3319 und der B 290 bis südlich der Einmündung der L 1060 in die B 290 (Knotenpunkt Siemensstraße mit der Haller Straße) erstrecken. Bei dem Bauvorhaben spielen auch die Umwandlung des ehemaligen Kasernengeländes zum Baugebiet Ellwangen-Süd und die Landesgartenschau 2026 eine Rolle.

Zwei Vollsperrungen müssen laut Steidle noch sein

Die Bauarbeiten in der Haller Straße bis zur Siemensbrücke sollen bis zum 30.April fertig sein, teilte Ordnungsamtsleiter Thomas Steidle mit. Es werde aber noch an zwei Wochenenden, jeweils von Freitag bis Sonntag, eine Vollsperrung geben, wenn die Decke eingebaut wird. Ansonsten laufe alles mit halbseitiger Sperrung der Straße und mit Ampeln. In diesem Zusammenhang lobte Steidle die „sehr gute Zusammenarbeit“ mit der Baufirma Thannhauser. Ziel sei es, den Eingriff in den Straßenverkehr so gering wie möglich zu halten. Die Verkehrsteilnehmer hätten bisher sehr verständnisvoll reagiert. Ab 11. März würden die Gehwege asphaltiert, ergänzte Jochen Pflanz von der Baufirma Thannhauser. Die Straße könne von 17 bis 7 Uhr zweispurig befahren werden, danach nur einspurig.

Wie Tiefbauamtsleiterin Susann Howedank mitteilte, soll im Jahr 2025 die Nordspange saniert werden, und zwar von der Siemensbrücke bis zum Kreisverkehr an der Baumschule Müller. Für die Anwohner müsse dringend etwas passieren, verwies Ordnungsamtsleiter Steidle auf den bisherigen „Flickenteppich“ und die bevorstehende Belagserneuerung der Fahrbahndecke.

Was die im Mai beginnenden Arbeiten ab der Hohenstaufenstraße bis zum Kreisel Schrezheim anbelangt, werde es bis zur Einfahrt Edeka-Markt eine Vollsperrung geben, teilte Ordnungsamtsleiter Steidle mit. Die Hohenstaufenstraße werde eine Sackgasse sein., es werde weitläufig umgeleitet.

Geplant ist, den Fußweg entlang der B 290 vom ehemaligen Kasernen-Südtor zu einem drei Meter breiten Fuß- und Radweg auszubauen. Ab dem Schrezheimer Kreisel wird der Radweg als Kompromisslösung zu einem Radfahrstreifen, 1,85 Meter breit. Eine Verkehrsinsel mit Querungshilfe für Fußgänger soll an der Einmündung zum Edeka-Markt entstehen.