Wanderausstellung zu Loverboy-Methode im Jugendzentrum Ellwangen zu sehen

Bei der Loverboy-Methode täuschen die sogenannten Loverboys meist Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Liebesbeziehung vor, machen sie emotional von sich abhängig, um sie dann in die Prostitution zu bringen und darin auszubeuten. Die Loverboy-Methode stellt damit laut einer Pressemitteilung des Jugend- und Kulturzentrums Ellwangen eine perfide Form des Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung dar. Diese sei verankert in patriarchalen Geschlechts- und Machtverhältnissen. Besonders betroffen seien in diesem Sinne Mädchen und Frauen sowie inter-, nichtbinäre-, trans- und agender Personen.

Die Fachberatungsstelle FreiJa - Aktiv gegen Menschenhandel des Diakonischen Werks in Freiburg hat im Rahmen des vom Land Baden-Württemberg finanzierten Projekts „Prävention ausbauen - Betroffene von Menschenhandel unterstützen“ eine Wanderausstellung zur Loverboy-Methode konzipiert. „Ziel ist es (potentiell) betroffene Personen, Angehörige und pädagogische Fachkräfte über das Thema zu informieren und zu sensibilisieren“, so eine Fachberaterin der Fachberatungsstelle FreiJa. Die visuell-auditiv ansprechende Ausstellung informiert und sensibilisiert (potentiell) betroffene Personen, Angehörige und pädagogische Fachkräfte für die perfiden Strategien der Loverboys. Darüber hinaus beinhaltet die Ausstellung Kurzfilme zur Thematik und weist auf bestehende Unterstützungsangebote hin.

Diese Wanderausstellung, welche im Rahmen der Ellwanger Orange Days noch bis zum 22. Dezember im Jugendzentrum Ellwangen (Reinhardtstraße 7) besucht werden kann, klärt über diese Methode auf. Während der Öffnungszeiten des Jugendzentrums (Donnerstag, 15 bis 21 Uhr, Freitag 19 bis 22 Uhr und Samstag 17 bis 22 Uhr) kann die Ausstellung besichtigt und auch gerne Fragen rund um das Thema und zur Ausstellung gestellt werden. Führungen für Schulklassen (1,5 Stunden) auf Anfrage unter [email protected]