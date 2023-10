Waldschänke bietet bodenständige Wildküche, aber raffiniert und unerwartet

Füllung auf den dünnen Teigkreis setzen, diesen zu einem Halbmond zusammenklappen, eindrehen, bis die Enden leicht überlappen und am Bauch des Tasche festdrücken ‐ fertig ist der Raviolo. Die Herstellung der gefüllten Pastakringel war für Oberbürgermeister Michael Dambacher eine absolute Premiere, als er sich vor Kurzem bei einem Besuch in der Waldschänke von Restaurantmanager und Koch Pierre Grebenisan die richtige Falttechnik zeigen lassen hat.

Denn zum ersten Mal nach der Corona-Pandemie nimmt die Waldschänke wieder an den Ellwanger Wildwochen teil. Nach einem coronabedingten Aussetzen im Jahr 2021 wollte der Gastronomiebetrieb auch im vergangenen Jahr noch einmal auf Nummer Sicher gehen und hat daher eine weitere Wildwochen-Saison ausgelassen. Nun ist der Gastronomiebetrieb mit drei neuen Wildgerichten wieder dabei.

Für einen ersten Geschmackstest hat Grebenisan eines der drei Gerichte ‐ frittierte Ravioli mit einer Rehfarce, serviert mit einer kleinen Rehrückenroulade in Kürbiskernpanade, Salbeibutter, einem Hokkaidoragout, Pfifferlingwürfeln und einem Wildjus ‐ hat mit dem Oberbürgermeister gekocht, um einen Einblick in seine diesjährige kulinarische Linie zu geben. „Rehravioli ist eigentlich ein bodenständiges Gericht, wir versuchen aber, es ein bisschen moderner zu gestalten und ins Fine Dining zu übertragen“, erklärt er dazu. Regionale, jahreszeitlich passende Zutaten, aber raffiniert und unerwartet zubereitet, sei das Credo seiner Wildküche.

Haselnüsse für ein bisschen Crunch

So sollen auch die Ravioli mit ihrer Wildfüllung die Gäste überraschen, denn statt der klassisch italienischen Füllung aus Kalbs- oder Schweinefleisch beziehungsweise Spinat, Ricotta, Ei und Parmesan hat sich Grebenisan für eine Rehfarce entschieden, zu der er außerdem Haselnüsse mengt. „Die Haselnüsse brauchen wir für eine spannendere Konsistenz, für ein bisschen Crunch in der weichen Fleischfüllung. Der Mensch braucht immer ein bisschen Abwechslung und wenn das Essen immer nur die gleiche Konsistenz hat, wird es langweilig ‐ auch wenn es gut schmeckt“, erklärte er dazu im Gespräch mit der „Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten“. Preiselbeeren sollen außerdem zugleich für Süße und Säure in die Füllung sorgen.

Zum Gelingen des Nudelteiges sei „Liebe“ ‐ wie Grebenisan mit einem Schmunzeln betonte ‐ und vor allem ausreichend Geduld gefragt. Denn wie es sich aus seiner Sicht für einen Koch mit italienischen Wurzeln gehört, kommt in seinen Teig kein Ei, sondern nur Wasser und Hartweizengrieß. „Meine Oma wäre enttäuscht von mir, würde ich den Teig mit Eiern machen“, so der Koch. Umso wichtiger sei es aber deshalb, der Teigherstellung genug Zeit einzuräumen: „Wir nutzen zum Binden das Klebeeiweiß aus dem Hartweizengrieß, dafür muss der Teig aber relativ lange geschlagen werden“, erklärte Grebenisan. Er empfahl dabei etwa eine Viertelstunde mit dem Rührgerät, damit das Eiweiß zu kleistern beginnt. „Anschließend sollte der Teig dann mindestens zwei Stunden ruhen. Ich hab ihn tatsächlich sogar drei Tage ruhen lassen. Hat den Effekt, dass die Konsistenz dadurch wie gewünscht wird: Geschmeidig, elastisch, nicht porös und man kann ihn wunderbar formen.“

In anderer Form und Verpackung, aber sicherlich nicht weniger originell präsentiert sich die zweite Rehvariante des Gerichts ‐ die Roulade. Wie ein Schnitzel wird sie in Mehl, Ei und gehackten Kürbiskernen paniert und anschließend nur kurz angebraten, damit das dünne Fleisch nicht austrocknet. Dazu gesellen sich außerdem gebratene Pfifferlinge, das Kürbisragout, eine Salbei-Nuss-Butter und eine Rehsoße.

Abschließend ging es ans Anrichten ‐ für Grebenisan ist Sorgfalt dabei mindestens genauso wichtig wie beim Kochen selbst. Konzentriert über den Teller gebeugt, setzte er sein Gericht mithilfe von Servierringen, Grillzangen, Pinzetten und kleinen Löffeln akribisch zusammen, bis sich ein für ihn harmonisches, fast schon kunstvolles Ganzes ergab. Denn auch in der Waldschänke gilt am Ende: Egal, wie gut es schmeckt ‐ Das Auge isst eben doch mit.