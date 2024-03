Im letzten Oberliga-Heimspiel der Saison konnte der TSV Ellwangen in einem umkämpften Spiel punkten. Nach einem 0:2-Rückstand gewannen die Herren von der Jagst mit 3:2 gegen den viertplatzierten TV Rottenburg II.

Schwacher Ellwanger Start

Zunächst starteten die Ellwanger schwach in das Spiel und die Gäste konnten sich direkt einen Vorsprung erspielen. Mangelnde Abschlussqualität und viele Fehler im eigenen Spiel führten dazu, dass der erste Satz deutlich mit 19:25 an den TV abgegeben werden musste.

Dasselbe Bild zeigte sich in Satz zwei. Ein starker Rottenburger Block und durchschlagene Angriffe sorgten zunächst erneut für einen Rückstand der Ellwanger. Schritt für Schritt fanden die Virngrundrecken aber zurück in das Spiel, sodass der Satz beim Spielstand von 18:18 ausgeglichen war. Eine Aufschlagserie des TV sorgte jedoch für einen weiteren Satzverlust mit 20:25.

Virngrundrecken fehlt der Kampfgeist

Trotz dessen, dass die Herren des TSV im stark umkämpften Abstiegskampf zwingend punkten mussten, um noch eine Chance auf den direkten Klassenerhalt zu haben, war von Kampfgeist und Siegeswillen bis dahin wenig zu sehen.

In Satz drei wendete sich das Blatt allerdings zu Gunsten der Ellwanger. Eine präzise Annahme und viele erfolgreiche Blockaktionen brachten die Heimmannschaft in Führung. Diese konnte der TSV weiter ausbauen und gewann Satz drei mit 25:17.

In Satz vier lieferten sich die beiden Mannschaften dann einen spektakulären Schlagabtausch. Keine Mannschaft konnte sich absetzen, sodass das Satzende ungewiss war. Satzbälle für beide Mannschaften waren von langen Ballwechseln begleitet. Unterstützt durch ein lautstarkes Publikum hatten die Ellwanger am Ende die besseren Nerven und entschieden den Satz mit 29:27 für sich. Somit war das Spiel wieder ausgeglichen und es ging in den entscheidenden Tie-Break.

Ellwangen schafft kleinen Vorsprung

Zu Anfang des fünften Satzes konnte der TSV sich einen kleinen Vorsprung von zwei Punkten erspielen. Durch eine starke Abwehr und Annahme konnte der Ellwanger Zuspieler seine Angreifer variabel bedienen, die konsequent punkteten. Schlussendlich sicherte der TSV aus Ellwangen sich auch den entscheidenden letzten Satz mit 15:12 und gewann das Spiel somit mit 3:2.

Am kommenden Samstag spielen die Herren aus Ellwangen auswärts gegen den direkten Tabellennachbarn SG Volley Neckar-Teck. Ein Sieg würde den direkten Klassenerhalt sichern. Bei einer Niederlage müsste der TSV in die Relegation.