„Liebe für alle, Hass für keinen!“ lautet ihr Motto: Die Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) Ellwangen hat am Aschermittwoch zum Neujahrsempfang mit pakistanischem Essen in den Bürgertreff im evangelischen Kindergarten Arche Noah im Kolpingweg eingeladen.

Da das Bestreben der islamischen Reformgemeinde Frieden auf Erden zu verbreiten ist, trat der Bundesvorsitzende Abdullah Uwe Wagishauser mit Blick auf den Krieg in Gaza für ein Ende der Auseinandersetzungen ein.

„Waffenstillstand, Friedensverhandlungen, Gespräche, Diplomatie, Aufrufe und Mahnwachen sind nicht Aktionen für und von Naiven und Realitätsfremden, sie sind das Gebot der Stunde!“, sagte er.

Wagishauser spricht emotional über den Krieg

Um die Welt zu einem besseren Ort zu machen, solle der wahre Muslim bereit sein, jedes Potenzial zu nutzen und jede Erschwernis auf sich zu nehmen, um der Schöpfung zu dienen, sagte Abdullah Uwe Wagishauser. Kinder und ihre Achtung spielten für Muslime eine zentrale Rolle, so der AMJ-Bundesvorsitzende.

In diesem Zusammenhang kam er auf den Krieg im Nahen Osten zu sprechen: „Über 120 Tage dauert die Bombardierung Gazas durch die israelische Armee an. Mehr als 30.000 Zivilisten sollen dabei schon getötet worden sein. Mehr als 12.000 Kinder sind tot, das heißt, jeden Tag müssen mehr als 100 Kinder ihr Leben lassen.“

Über 1000 Kinder hätten ihre Beine oder Arme verloren, fuhr Wagishauser fort: „Diese Bilder sind kaum zu ertragen.“ Einem Großvater hätten die israelischen Bomben 27 Familienmitglieder genommen, keiner von ihnen habe etwas mit der Hamas zu tun gehabt.

Es macht uns fassungslos, traurig, wütend. Es rührt uns zu Tränen. Abdullah Uwe Wagishauser

Das Völkerrecht, die überwiegende Mehrheit der internationalen Staatengemeinschaft in den Vereinten Nationen und die wichtigsten internationalen Hilfs- und Menschenrechtsorganisationen lehnten diese Form der Kriegsführung ab, so Wagishauser. Dennoch gehe der Krieg in Gaza weiter, es sei kein Ende in Sicht.

Wagishauser zweifelte nicht am Existenzrecht von Israel und auch nicht an dem von Palästina, und verurteilte gleichermaßen den Angriff der Hamas am 7. Oktober auf Israel: „Aber das Leid heute übersteigt alle Dimensionen!“

In nur drei Monaten gäbe es in Gaza mehr tote Zivilisten als in zwei Jahren Krieg in der Ukraine, klagte er: „Es macht uns fassungslos, traurig, wütend. Es rührt uns zu Tränen.“ Wagishauser rief dazu auf, das tagtägliche Engagement für eine friedfertige Gesellschaft und eine lebenswerte Zukunft niemals aufzugeben. „Lassen Sie uns die Welt ein bisschen schöner machen“, schloss er.

OB freut sich über Integration der Ahmadiyya-Gemeinde

Der Sprecher und Organisator der Ahmadiyya Muslim Jamaat in Ellwangen, Adnan Mohammad, konnte zum Neujahrsempfang am Valentinstag, bei dem auch ein Video zum 100-jährigen Bestehen der AMJ in Deutschland gezeigt wurde, unter den 60 Besuchern (darunter 42 Nicht-Muslime) Oberbürgermeister Michael Dambacher und den Integrationsbeauftragten Jürgen Schäfer begrüßen.

Der OB freute sich, dass die Ahmadiyya-Gemeinde in Ellwangen bestens integriert sei, würdigte ihren Beitrag für ein friedliches und gelungenes Miteinander und lobte ihre Aktivitäten zum Wohle der Gesellschaft und zum Wohle der Stadt. Dambacher nannte dabei ihre Silvester- und Faschingsputzaktionen, ihre Baumpflanzaktionen, ihre Spendensammlungen für die Bürgerstiftung und den Ellwanger Tafelladen sowie ihren Charity-Walk im September.

Mitglieder der Ahmadiyya Muslim Jamaat haben sich an der Kundgebung unter dem Motto „Ellwangen für Demokratie und Vielfalt - Gegen Rechtsextremismus“ am 27. Januar am Fuchseck beteiligt.

„Die Ahmadiyya-Gemeinde ist ein Glücksfall für Ellwangen“, sagte der OB. Dambacher wies auf das nächste Integrationsfest hin, das am 6. und 7. Juli in Ellwangen stattfindet, und auf das Fußballspiel der Nationen am 12. Juli in Rindelbach, wandte sich gegen Rechtsextremismus und setzte ein Zeichen gegen Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung. Ellwangen bleibe eine bunte Stadt, verwies der OB auf die 3216 ausländischen Menschen aus 101 Nationen, die in Ellwangen leben.

Adnan Mohammad ging auf das Engagement der Gemeinde ein, das auch Obdachlosenspeisung, Nachbarschaftshilfe und Besuche in Altenheimen umfasst, und wies auf die Infostände jeden ersten Samstag im Monat auf dem Wochenmarkt hin.