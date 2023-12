Zwischen dem Kreisberufsschulzentrum und dem Schulzentrum Eugen-Bolz-Realschule und Hariolf-Gymnasium soll ein Wärmeverbund entstehen. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend einstimmig diese Maßnahme im Kommunalen Wärmeplan der Stadt beschlossen. Die anteiligen Kosten für die Stadt belaufen sich im Bauabschnitt eins auf 360.000 Euro, für den Kreis auf 140.000 Euro. Der Gemeinderat ermächtigte die Verwaltung, die Nahwärmeleitung zwischen der Heizzentrale Eugen-Bolz-Realschule/Hariolf-Gymnasium und der Klosterfeldschule vorzubereiten und im Jahr 2025 umzusetzen. Dafür benötigte Haushaltsmittel in Höhe von circa 70.000 Euro sollen im Haushalt 2025 berücksichtigt werden.

Die Stadt hatte 2010 ein Klimaschutzkonzept festgelegt, um den CO2-Ausstoß von 33 Hauptverbraucher-Liegenschaften von circa 3100 Tonnen im Jahr 2010 um 50 Prozent auf 1550 Tonnen im Jahr 2030 zu senken. Als weiteres Klimaziel formulierte die Stadt 2021 eine annähernd klimaneutrale Kommunalverwaltung inklusive aller Einrichtungen bis zum Jahr 2040. Da die bestehenden Wärmeversorgungen des Schulzentrums Ellwangen mit Eugen-Bolz-Realschule und Hariolf-Gymnasium sowie auch die der Klosterfeldschule mittelfristig erneuert werden müssen, hatte man die Wärmeversorgung näher untersucht. Die Eugen-Bolz-Realschule und das Hariolf-Gymnasium werden aktuell über eine zentrale Gas-Heizungsanlage, die Klosterfeldschule über eine eigenständige Gasheizung mit Wärme versorgt.

Der Kreistag des Ostalbkreises, der in Ellwangen das Gebäude des Kreisberufsschulzentrums (KBSZ) unterhält, hatte 2010 beschlossen, den Anteil Erneuerbarer Energien bis 2025 auf 50 Prozent zu steigern. Die Wärmeversorgung des KBSZ erfolgt seit Jahren größtenteils durch eine Holzhackschnitzel-anlage, ergänzt durch Gasbrenner. Betreiber einer neuen Fernwärme-Zentrale sollen die Stadtwerke Ellwangen werden. Die Zentrale soll die beiden Schulzentren wie auch einen Großteil der umliegenden Wohnbebauung mit ökologischer Fernwärme versorgen. Die Maßnahme „Nahwärmenetz Klosterfeld“ soll innerhalb von fünf Jahren ab 2023 begonnen werden. Im Bauabschnitt 1 soll die Heizzentrale Eugen-Bolz-Realschule/Hariolf-Gymnasium an die bestehende Hackschnitzelanlage des KBSZ angeschlossen werden. Der Bauabschnitt 1 führe sofort zu einer jährlichen CO2-Einsparung von circa 118 Tonnen durch eingesparten Gasverbrauch, heißt es in der Vorlage. Dies entspreche einer Reduktion in Höhe von circa 35 Prozent des Gesamtausstoßes des Schulzentrums.

Die Bruttokosten für den Bauabschnitt 1 ohne Nahwärmeleitung zur Klosterfeldschule belaufen sich auf rund 500.000 Euro. Fördermittel könnten die Summe um bis zu 25 Prozent reduzieren. Im Bauabschnitt 2 ist dann mittelfristig der Bau einer neuen Fernwärmezentrale für die vier Schulstandorte vorgesehen.