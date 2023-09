VR-Bank Ellwangen hat neuen Generalbevollmächtigten

Der Vorstand und Aufsichtsrat der VR-Bank Ellwangen eG hat in der gemeinsamen Sitzung am Dienstag, 26. September, Martin Hägele zum Generalbevollmächtigten bestellt und so die oberste Führungsebene verstärkt.

Der diplomierte Bankbetriebswirt Management kenne die VR-Bank Ellwangen gut, heißt es in einer Pressemitteilung der Bank. Nach seinem Eintritt im Jahr 2000 als Privatkundenberater habe er 2002 als Assistent in die Firmenkundenabteilung gewechselt. Von 2003 bis 2016 sei er als Firmenkundenberater tätig gewesen, bevor er sich im Rahmen eines Traineeprogramms zum Innenrevisor weiterbildete. Im Januar 2018 sei ihm die Leitung der Innenrevision übertragen worden. In diesem Zuge habe er sich im Jahr 2019 zusätzlich zum „zertifizierten Revisionsleiter ADG“ weitergebildet. Zum 1. Oktober 2023 habe er Prokura erhalten.

Ab dem 1. November wird Martin Hägele die Verantwortung für die Bereiche Rechnungswesen und IT übernehmen und die Weiterentwicklung der Bereiche vorantreiben. „Mit Martin Hägele wissen wir als Vorstand und auch der Aufsichtsrat einen erfahrenen Genossenschaftsbanker mit herausragender fachlicher Expertise und strategischem Denken an unserer Seite. So aufgestellt können wir gemeinsam die Zukunftsfähigkeit der VR-Bank Ellwangen weiter vorantreiben und uns als attraktiver und langfristiger Partner für die Menschen und Unternehmen in der Region positionieren. Wir freuen uns sehr auf die weitere, noch intensivere Zusammenarbeit“, so Vorstandssprecher Jürgen Hornung am Rande der Aufsichtsratssitzung.