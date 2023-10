Vortrag informiert über Rohstoffe in Handys

In seinem kurzweiligen und informativen Vortrag „Mit dem Smartphone einmal um die Welt und zurück“ zog Ralf Häußler seine knapp 30 Zuhörer in Ellwangen rasch in eine rege Diskussion um Fragen zu Gerechtigkeit, Ressourcenverbrauch und was jeder Einzelne dazu beitragen kann, diesen zu reduzieren. In einem Handy sind 56 prozent Kunststoffe, 28 Prozent Metalle und 16 Prozent Glas/Keramik verbaut. Insbesondere die Metalle, wie Tantal, Indium, Gallium, Silber und Gold, werden unter umweltzerstörenden und menschenunwürdigen Bedingungen in vielen Ländern des globalen Südens gewonnen.

Was kann nun getan werden, um durch eigenes Konsumverhalten einen Beitrag zu leisten, unseren Planeten zu schützen? Ein Beitrag zu nachhaltigem Konsum ist, das alte Handy zum Recyceln zu bringen. Referent Ralph Häußler, Sprecher der Handy-Aktion Baden-Württemberg, weist darauf hin, dass in Deutschland geschätzt 200 Millionen alte Handys in Schubladen schlummern. Diese könnten nach Reparatur wieder genutzt werden oder zum Recyceln der Rohstoffe verwertet werden. Der Goldabbau rentiert sich für die Konzerne ab einer Menge von 0,9 Gramm Gold pro Tonne Gestein. Mit einer Tonne Handys können 160 g Gold recyceld werden. Grund genug für die Industrie, weiter an Recyclingverfahren zu forschen und für jeden Einzelnen, bei der Handy-Aktion Baden-Württemberg mitzumachen. In Ellwangen können Handys im Weltladen Treffpunkt Nord-Süd abgegeben werden, der den Vortrag gemeinsam mit Soroptimist Club Ellwangen organisiert hat. Der Weltladen ist Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und Samstags von 9 bis 12.30 Uhr geöffnet.