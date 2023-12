Quarantäne, Leben im chinesischen Studentenwohnheim, Shoppen am chinesischen Singles-Day, Spuren von dem „Guten Deutschen“ John Rabe, Weihnachten, Neujahr und Ostern in China, Hot-Pot bei Haidilao, mit dem Fahrrad und Zug durchs Land, besondere Essens- und Trinkkultur, chinesische Feiertage, extreme Temperaturen sowie faszinierende Städte und Naturlandschaften - das und noch viel mehr konnte mein Auslandsstudium in China bieten. Nach 405 Tagen komme ich zurück in die Heimat.

„Menschen, die sich überall zu Hause fühlen, wenn sie verreisen, verdienen auch sonst nicht viel Vertrauen“, meint der irische Literaturnobelpreisträger George Bernard Shaw. Das klingt erst einmal nach einem harten Urteil für jeden Kosmopoliten und Weltenbummler.

Und auch für mich hat sich nach über einem Jahr 8578 Kilometer fernab der Heimat doch ein gewisse Bindung an China und besonders an Nanjing entwickelt, selbst wenn ich Ellwangen noch lange nicht als Zuhause ersetzen würde. Vielleicht ist Shaw besser verstanden, wenn man das Zitat als Ausdruck davon versteht, dass die Begegnung und Auseinandersetzung mit dem Fremden dazu dienen sollten, die eigene Identität zu erkennen und weiterzuentwickeln.

In der Fremde die eigene Kultur besser kennenlernen

Fühlt man sich überall zu Hause, so würde dies folglich auf Defizite in der eigenen Selbstfindung hindeuten. Dem ließe sich nun schon eher zustimmen - wohl nicht ohne Grund wirbt die Tourismusbranche immer wieder mit Selbstfindung auf Reisen.

Tatsächlich wurde ich während meines Studiums und Lebens in China auf so manche Eigenheit aufmerksam, die mir in Deutschland bislang völlig unbewusst blieb - ob dies nun ganz grundsätzliche Einstellungen etwa zu Traditionen, Freizeit und Arbeit oder Freiheit und Sicherheit betrifft oder auch nur so scheinbar triviale Dinge wie das Verhalten am Esstisch (wer gepflegte, ruhige Unterhaltung beim Essen schätzt, der könnte in China unter Umständen als langweiliger und desinteressierter Tischgenosse wahrgenommen werden).

So lernte ich in China nicht nur die fremde, sondern auch die eigene Kultur neu kennen. Vieles habe ich in China schätzen gelernt, das ich gerne mit nach Deutschland bringen würde.

Da wäre zuvorderst die große Gastfreundschaft und Zwischenmenschlichkeit, aber zum Beispiel auch das unglaublich leckere Essen und ganz bestimmt das zuverlässige Nah- und Eisenbahnverkehrssystem.

Am meisten vermissen werde ich aber die Menschen und damit meine ich nicht nur die vielen neuen guten Freunde, die ich in China gewonnen habe, sondern die Menschen ganz im Allgemeinen - von der netten Köchin in der Mensa, die gerne mal einen kurzen Schwatz mit mir hielt, während sie mein Essen schöpfte, bis zu jungen und alten Menschen, die in Nanjing und bei meinen Reisen durchs Land offen auf mich zukamen und oft zu unterhaltsamen, interessanten und auch nachdenklichen Begegnungen wurden.

Eine Reise mit „China-Hass-Momenten“

Nun sind 405 Tage aber eine lange Zeit, in der es selbstverständlich auch herausfordernde und schwierige Momente gab. Da ist zum einen die Sehnsucht nach der Heimat, die mich besonders immer dann beschäftigte, wenn ich das Gefühl hatte, etwas ganz Wichtiges zu verpassen, das gerade zuhause vor sich ging, und eine Verlusterfahrung, die aus der Ferne ein Wiedersehen zu einem Abschied machte.

Zum anderen gab es auch Situationen, in denen die kulturellen Differenzen dann doch mal aufs Gemüt schlugen - ich nenne solche Situationen meine „China-Hass-Momente“, spiele damit aber auf keinen Fall auf die Entwicklung einer Abneigung gegen China an, sondern ironisch auf einen Moment des Verdrusses, der in der Regel aus einer kurzen kulturellen Herausforderung spontan entsteht und sich genauso schnell wieder legt.

Oft waren an solchen Momenten etwa ausländerunfreundliche Ticket- und Einlassregeln für Museen und andere Sehenswürdigkeiten schuld - nichts also, was meine Laune lange trüben oder gar meine offene Einstellung zum Leben in China beeinträchtigen konnte.

Mein Studium in Nanjing bleibt eine positive und bereichernde Erfahrung. Viel habe ich erlebt und über mich, China, Deutschland und den Rest der Welt gelernt. Auch wenn ich gerne noch länger geblieben wäre, so kann ich schließlich den Ruf aus der Heimat nicht länger ignorieren.

Die Bindung an China ist stärker als gedacht

Christoph Ransmayrs „Ballade von der glücklichen Heimkehr“ beginnt mit der Feststellung „Genug! Genug. Eines Tages ist es genug.“ Irgendwann sollte man also genug von allen Erlebnissen in der Fremde haben? Für mich sind auch 405 Tage nicht genug China.

Die Heimkehr fällt mir viel schwieriger, als ich es je für möglich hielt, und ich bin erstaunt, wie stark die Bindung an China tatsächlich ist, die sich neben meiner Heimatbindung in einem Jahr entwickelt hat. So freue ich mich schon jetzt auf das nächste Frühjahr, in dem ich nach Nanjing zurückkehren werde, um mein Studium zu beenden und ganz gewiss eine ebenso beglückende Zeit erleben werde wie im letzten Jahr.

Ich bedanke mich für alle Reaktionen auf mein Fernostalb-Tagebuch, die mich erreicht haben. Mit dem Ziel, der chinesischen Kultur, den Menschen an der Universität und auf der Straße nicht mit einer politisierenden westlichen Haltung, sondern auf Augenhöhe zu begegnen, bin ich nach Nanjing gegangen.

Wenn mein Tagebuch in diesem Sinne Spekulationen, Missverständnisse und Vorurteile darüber, wie es in China wohl vor sich gehen müsse, aus dem Weg räumen und dem vernachlässigten Informationsbedarf und Interesse an China mit erhellenden Beiträgen entgegenwirken konnte, so ist sein Ziel erreicht. Nicht über China wollte ich sprechen, sondern mit China. Mit meinem Tagebuch lade ich alle zu diesem Gespräch und dazu, Fernost und Ostalb zu Fernostalb werden zu lassen, ein.