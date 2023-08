Von Blasmusik über Akkordeon bis Bebop

In der zweiten Augustwoche steht bei „Sommer in der Stadt“ in Ellwangen wieder einiges auf dem Programm:

Duo Synthesis spielen am Mittwoch, 9. August, ab 19 Uhr im Lesegarten des Palais Adelmann. Mit ihrem virtuosen Akkordeon–Spiel begeistern die zwei Stipendiaten des Vereins Yehudi Menuhin Live Music Now Frankfurt am Main, wie es in der Pressemitteilung des Kulturbeauftragten der Stadt heißt. Als Duo Synthesis zeigen Sinisa Ljubojevic und Djorde Vasiljevic ihr Können an ihren Instrumenten und spielen bekannte Werke unter anderem von W. A. Mozart, A. Vivaldi und A. Piazzolla, arrangiert für zwei Akkordeons. Der Eintritt kostet 15 Euro, für Schüler 5 Euro, Vorschulkinder sind frei. Infos und Kartengibt es bei der Tourist–Information, Telefon 07961/84303, mail an [email protected], Reservix und an der Abendkasse. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Bei schlechtem Wetter im Palais Adelmann.

Im Cafe Omnibus treten am Freitag, 11. August, um 19.30 Uhr Acoustasonixs auf. das ist der Nachholtermin für das Ende Juli ausgefallene Konzert. Die Unplugged–Formation Acoustasonixs tritt in der Trio–Urbesetzung auf mit Frank Engel an der Akustikgitarre und mit Reibeisenstimme, Jürgen Mai Maurer an akustischen Saiteninstrumenten und Backgroundgesang und Steffen Sturm am Schlagzeug. Die Hohenloher wollen dem Publikum eine bedacht selektierte Mischung von Rock– und Poptiteln der Musikgeschichte präsentieren. Der Eintritt kostet 12 Euro an der Abendkasse. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Kontakt und Infos auf www.facebook.com/acoustasonixs.

Ein Blasmusikabend mit der Blaskapelle Hau Ruck ist am Samstag, 12. August, um 18 Uhr im Biergarten des Restaurants Taj Mahal. Die Blaskapelle Hauruck wurde im Jahr 2009 gegründet und spielt heute in einer Siebener–Besetzung regelmäßig auf verschiedenen Festen im ganzen Ostalbkreis. Es darf getanzt, geschunkelt und gesungen werden. Der Eintritt ist frei. Tischreservierungen sind unter Telefon 07961/9579677 möglich. Bei schlechtem Wetter im Taj Mahal.

Ein Bebop–Meister und ein Fingerstyler treffen aufeinander — mächtig viel Sound aus zwei Gitarren. Das gibt es am Sonntag, 13. August, ab 19 Uhr im Lesegarten des Palais Adelmann. Joe Bawelino setzt er auf der Jazzgitarre das um, von dem andere nur träumen können, wie es in der Pressemitteilung heißt. Der fränkische Fingerstyle–Gitarrist Gige Brunner — bisweilen als „kleinstes Swing–Orchester Bayerns“ bezeichnet — hat ein gewaltiges Repertoire an swingend arrangierten Standards, die er in unzähligen Auftritten oft solo, aber auch gerne mit einem Duopartner wie Joe Bawelino präsentiert. Bei Schlechtwetter im Palais. Karten kosten 15 Euro, Schüler zahlen 5 Euro, Vorschulkinder frei. Infos und Tickets gibt es bei der Tourist–Information, Telefon 07961/84303, mail an [email protected], Reservix oder an der Abendkasse. Einlass ist um 18.30 Uhr.