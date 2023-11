Die Ortsgruppe der SPD Ellwangen Virngrund hat es in ihrer 75-jährigen Geschichte nicht immer leicht gehabt. In ihren Gründungsjahren galt die Ortsgruppe als „Underdog“ der kommunalen Politik, als Partei der „Neigschmeckten“. Wie sehr sich die Fraktion in der damals sozialdemokratischen Diaspora Ellwangen durchsetzen musste, lassen sogar Verse der „Schwarzen Schar“ erahnen, die Ehrenmitglied Alfred Geisel einmal als „roten Hund in einem schwarzen Nest“ bezeichneten.

Geisel selbst schreibt auf der Webseite der Ortsgruppe über seinen Eintritt 1965: „Dass ein promovierter Richter des Landgerichts in der CDU-geprägten Stadt in die SPD eintrat, rief bei vielen Kopfschütteln hervor. Etliche Bekannte und Freunde mieden zunächst den Umgang mit mir und meiner Familie, und auch im Richterkollegium stieß ich teilweise auf schroffe Ablehnung, wollte man mit dem Mitglied einer wörtlich „halbkommunistischen Organisation“ nichts zu tun haben.

Die SPD Ellwangen Virngrund als wichtige Stimme im Gemeinderat

58 Jahre später hat sich einiges geändert, die SPD ist längst fester Bestandteil der Ellwanger Kommunalpolitik. „Der Stadt hat es stets gutgetan, mit der SPD auch noch eine andere Stimme im Rat zu haben“, betonte Oberbürgermeister Michael Dambacher in seiner Festrede zum 75-jährigen Bestehen der Ortsgruppe.

Dazu hatte die SPD Ellwangen am Sonntag in den Festsaal der Marienpflege eingeladen. Zum Gratulieren kamen nicht nur Mitglieder anderer Ortsgruppen aus dem Ostalbkreis, sondern auch Leni Breymaier, SPD-Bundestagsabgeordete für den Wahlkreis Aalen-Heidenheim, der Vizepräsident des Landtags von Baden-Württemberg, Daniel Born (SPD), sowie Oberbürgermeister Michael Dambacher und Bürgermeister Volker Grab (Bündnis 90/Die Grünen).

In ihrem Grußwort ermutigte Leni Breymaier die anwesenden Genossen, trotz aller Krisen und allem politischen Gegenwind aus rechten Lagern weiter durchzuhalten und an der Demokratie als Staatsform und Wertesystem festzuhalten.

„Ich würde mir wünschen, dass wir ein bisschen stolzer sind auf das, was wir seit Februar 2022 (Anm. der Red.: Ausbruch des russischen Angriffskriegs) geleistet haben“, so Breymaier. „Es ist gerade sicherlich nicht alles super, aber die Herausforderungen, vor denen wir aktuell stehen, haben wir bisher gut gemeistert.“ In Bezug auf den Nahost-Konflikt beteuerte sie außerdem die Solidarität der SPD mit dem israelischen Volk.

Auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier ist zum Gratulieren nach Ellwangen gekommen. (Foto: Larissa Hamann )

Das bestätigte auch der Vizepräsident des Landtags von Baden-Württemberg, Daniel Born (SPD), in seiner Laudatio auf die Demokratie. „Es muss uns als Demokratinnen und Demokraten erschüttern, wenn hier bei uns kaltblütiger Mord bejubelt und barbarische Gewalt beklatscht wird. Wenn Antisemitismus wieder vermehrt um sich greift und jüdische Menschen sich bedroht fühlen müssen“, sagt Born dazu.

Solidarität mit Israel - ohne Wenn und Aber

Die Angriffe vom 7. Oktober haben aus seiner Sicht nicht das Geringste mit Freiheitskämpfen zu tun. „Israel hat deshalb jedes Recht, sich im Rahmen des Völkerrechts selbst zu verteidigen und dazu bekennen wir uns ohne Wenn und Aber solidarisch.“

Sowohl der Krieg im Gaza-Streifen als auch in der Ukraine zeige, was für ein schützenswertes Gut die Demokratie im eigenen Land sei. Deshalb gelte es, insbesondere im kommenden Wahljahr, sich noch stärker politisch einzubringen und so rechten Gruppierungen keinen Handlungsraum zu bieten. „Die Herausforderung besteht darin, diese Entwicklungen ernst zu nehmen, ohne davor zu erstarren.“

Das Ziel einer friedlichen demokratischen Gesellschaft darf nicht nur ein Wunschdenken sein, man muss auch aktiv daran arbeiten, um es zu erreichen - das ist das Credo von Daniel Born, Viziepräsident des Landtags von Baden-Württemberg. (Foto: Larissa Haman )

Thematisch daran anknüpfend, lud im Anschluss an die Festreden die Ellwanger Schriftstellerin Beate Rothmaier den Vizepräsidenten zusammen mit der Vorsitzenden SPD Ellwangen Virngrund, Ariane Bergerhoff, und dem langjährigen SPD-Ehrenmitglied Alfred Geisel zu einer Podiumsdiskussion ein.

Geisel appelliert darin abermals an die Ellwanger, sich aktiv politisch einzubringen, statt nur stille Beobachter zu sein: „Schimpfen kann man über vieles zu Recht, aber dann muss man auch seinen Beitrag leisten und Vorschläge machen, wie es besser gehen könnte.“

Es darf nicht sein, dass sich der Faschist freut, wenn sich zwei Demokraten streiten. Ariane Bergerhoff

Bergerhoff betonte in diesem Zusammenhang außerdem, wie wichtig es sei, nicht nur in politischen Kontexten, sondern auch im Alltag gegen demokratiefeindliche Aussagen die Stimme zu erheben und für ein freiheitliches soziales Wertesystem einzustehen.

Sie hoffe auf einen fairen Kommunalwahlkampf, in dem zwar jede Partei für sich kämpfe, dabei aber immer das gemeinsame Ziel, die Stärkung der Demokratie, vor Augen habe. „Es darf nicht sein, dass sich der Faschist freut, wenn sich zwei Demokraten streiten.“

Ehrung und Auszeichung von Ehrenmitglied Alfred Geisel

Getreu dem Motto „Ein Mensch kann sein Leben ohne Zugehörigkeit zu einer Partei leben, aber eine Partei funktioniert nicht ohne Menschen“ hat die SPD Ellwangen außerdem die Feierlichkeiten zum Anlass genommen, ihren langjährigen Genossen Alfred Geisel für seine 40-jährige Mitgliedschaft zu ehren.

Viele Jahre im Kreistag, als Vizepräsident des Landtags von Baden-Württemberg und als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Seniorinnen und Senioren in Baden-Württemberg tätig, war Geisel nicht nur für viele Ellwanger SPD-Mitglieder ein wichtiger Wegbereiter und politischer Verbündeter.