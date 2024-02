Vergangenes Jahr Pater Wölfl auf dem Schönenberg, Ende August Gerhard Cieslik in Adelmannsfelden und Pommertsweiler, und auch in Wört gibt es ab dem 1. April einen Wechsel auf einer Pfarrstelle: Die bisherige Ellwanger Stadtpfarrerin Mirjam Schuster wird dort die Leitung der evangelischen Kirchengemeinde übernehmen.

Ihre Vorgängerin Susanne Bischoff hatte sich kürzlich in den Ruhestand verabschiedet, weshalb Schuster ihre neue Gemeinde vertretungsweise schon auf die eine oder andere Weise kennenlernen konnte.

Auch die Konfirmandinnen und Konfirmanden hat sie bereits übernommen und wird sie nun in ihren letzten Vorbereitungswochen vor dem großen Tag im April begleiten. Ihre offizielle Einsetzung - im kirchlichen Kontext „Investitur“ genannt - ist für den 14. April geplant.

Ich freue mich auf die neue Stelle. Pfarrerin Mirjam Schuster

Der erste Eindruck von ihrer neuen Kirchengemeinde ist durchweg positiv. „Ich freue mich auf die neue Stelle. Der Kirchengemeinderäte in Wört sind total engagiert und man merkt, dass deren Herz richtig stark für die Kirche und die Seelsorge schlägt“, berichtet sie von ihren ersten Gesprächen mit den Räten.

Auch ihr neuer Arbeitsplatz, die Martin-Luther-Kirche in Bösenlustnau, gefiel ihr auf Anhieb: „Es ist eine ganz kleine Kirche und schon allein das schätze ich sehr - ich finde es schön, wenn ich beim Gottesdienst von vorne auch die Gesichter in der letzten Reihe noch erkennen kann“, so Schuster.

Die Kirche mit Pfarrhaus. (Foto: Gemeinde Wört )

Auf einen engen Kontakt mit den Menschen sei ihr schon in Ellwangen sehr wichtig gewesen, in Wört könnte die Gemeinde wegen ihrer im Vergleich zu Ellwangen wesentlich kleineren Anzahl an Mitglieder noch enger zusammenstehen, vermutet Schuster - ein Umstand, der die 51-Jährige ebenfalls als sehr wertvoll erachtet und entsprechend zu pflegen gilt. „Diese vielen Möglichkeiten, mit Menschen in Kontakt zu kommen, sind etwas ganz Kostbares und für mich sicher nicht selbstverständlich“, betont sie in diesem Zusammenhang.

Mit „Der Herr ist mein Hirte“ tritt Schuster ihre neue Stelle an

Entsprechend sei es ihr auch wichtig, in den Gottesdiensten lebensnah und mit aktuellen Bezügen zu predigen. Aus ihrer Sicht könnte es daher auch kaum passender sein, dass sie bei der Investitur ihre neue Stelle mit dem Psalm 23 „Der Herr ist mein Hirte“ antreten wird.

Denn angesichts der aktuell schwierigen weltpolitischen Lage - geprägt von Kriegen in der Ukraine, Syrien oder Israel, Migrationswellen, Klimawandel oder antidemokratischer Tendenzen - in denen Menschen aus verschiedenen Gründen aus der Suche nach Sicherheit, Schutz und Geborgenheit sind, seien diese jahrhundertealten Verse Davids aktueller denn je zu lesen.

Ich bin niemand, der direkt mit Konzepten im Gepäck ankommt. Pfarrerin Mirjam Schuster, künftig für die evangelische Kirchengemeinde Wört zuständig

Konkrete Pläne, wie sie das Leben in der Kirchengemeinde gestalten möchte, hat sie noch nicht beziehungsweise hält sich mit neuen Ideen vorerst noch zurück. „Ich bin niemand, der direkt mit Konzepten im Gepäck ankommt, sondern ich möchte die Gemeinde zumindest in den ersten Monaten erst einmal wirklich nur in Ruhe wahrnehmen, zuhören, gut mit den Menschen ins Gespräch kommen, was sie wollen und auch brauchen - und dabei lieber meine Kraft einbringen, als von den anderen sofort zu fordern“, erklärt sie dazu.

Erst einmal ankommen und schauen, was wirklich zu Wört passt

Der Kirchengemeinderat in Wört sei mit so vielen verschiedenen Aufgaben von Blumenschmuck bis Weihnachtsbaumschmücken betraut, wie sie es aus keiner ihrer bisherigen Pfarrstellen kenne. Diesen nun direkt zu Beginn mit weiteren Projekten zu belasten, die am Ende aber vielleicht gar nicht zu Wört passen, halte sie für voreilig.

Die Pfarrstelle, die Schuster aktuell in Ellwangen bekleidet, wird mit ihrem Wechsel nach Wört ersatzlos wegfallen. Grund dafür ist eine Neubewertung aller Pfarrstellen des evangelischen Oberkirchenrates, die turnusmäßig alle sechs Jahre ansteht und unter anderem die Verhältnismäßigkeit von Pfarrstelle zur Anzahl der Gemeindemitglieder überprüft.

Auf dieser Basis ist nun die Anzahl der Vollzeitstellen für Ellwangen von drei auf zwei reduziert worden - und damit für Schuster der Anlass, sich in Wört zu bewerben. Es sei vor diesem Hintergrund keine Entscheidung gegen Ellwangen gewesen, sondern für die kleine Virngrundgemeinde.

1800 Gemeindemitglieder kommen auf eine Pfarrstelle

Die evangelische Kirchengemeinde in Ellwangen ist damit aber nicht die einzige in Baden-Württemberg, die im Laufe der kommenden sechs Jahren Kürzungen hinnehmen muss. Denn bis 2030 sollen laut dem neuen „PfarrPlan“ der Evangelischen Landeskirche Württemberg ein Viertel der aktuell verfügbaren Pfarrstellen wegfallen.

In Baden-Württemberg kommen auf 1800 Gemeindemitglieder eine Pfarrstelle. Das soll zwar auch so bleiben, der Wegfall zahlreicher Pfarrstellen ist aber nicht nur durch Kirchenaustritte und damit sinkende Mitgliederzahlen bedingt, sondern auch durch eine bevorstehende Ruhestandswelle der sogenannten „Babyboomer“-Generation. Und wie in vielen anderen Lebensbereichen fehlt es auch im Pfarrdienst an Nachwuchs, die diese Lücke ausgleichen könnten.