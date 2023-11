In der Pause schikaniert, mit peinlichen Bildern erpresst, im Klassenchat bloßgestellt, ausgegrenzt, verspottet und verhetzt von den Mitschülern ‐ Mobbing hat viele Facetten, die dem jeweiligen Opfer das Leben zum Albtraum machen können.

In Frankreich möchte die Regierung ab 2024 noch härter gegen die Täter vorgehen: Außer einer Haftstrafe von bis zu zehn Jahren bei Mobbingfällen mit Todesfolge, droht nun unter anderem der Ausschluss aus sozialen Medien oder der Einzug des Smartphones.

Wäre ein solches Durchgreifen auch in Deutschland denkbar? Inwiefern ist Mobbing überhaupt strafbar? Michael Schwaiger, Jugendrichter am Amtsgericht Ellwangen, spricht im Interview über den Umgang mit Mobbingfällen in der Strafjustiz.

Unter welchen Umständen können in Deutschland Mobbingfälle vor Gericht landen?

Eine Straftat mit dem Namen „Mobbing“ gibt es als solche nicht in Deutschland. Mobbinghandlungen können aber ‐ je nachdem wie sie ausgestaltet sind ‐ durchaus einen Straftatbestand erfüllen und somit auch strafrechtlich relevant werden.

Dafür muss man sich aber zunächst einmal überlegen, was Mobbing überhaupt heißt. Im Arbeitsrecht und im Zivilrecht, da spielt das Thema auch eine Rolle, wird „Mobbing“ beschrieben als „systematisches, fortgesetztes Anfeinden und Schikanieren, Diskriminieren oder Beleidigen von anderen Personen“. Das kann im Strafrecht relevant werden, wenn zum Beispiel der Verdacht einer vorsätzlichen Körperverletzung besteht: Zum Beispiel, wenn ein Kind oder Jugendlicher so lange gemobbt wird, bis es auf ihn psychische oder körperliche Auswirkungen hat.

Reines Traurigsein reicht da allerdings noch nicht aus, es müsste tatsächlich eine Gesundheitsschädigung vorliegen. Andersherum kann Mobbing aber auch aus wiederholter Körperverletzung entstehen ‐ zum Beispiel, wenn eine Gruppe Mitschüler vereinbart, sich mehrmals pro Woche einen Mitschüler vorzunehmen und zu verprügeln.

Welche anderen Formen des Mobbings ‐ insbesondere auch in sozialen Netzwerken ‐ können ebenfalls strafrechtlich relevant werden?

Wenn jemand ständig schikaniert und beleidigt wird, bewusst unwahre Sachen über ihn erzählt werden, kann das natürlich ebenfalls eine Art des Mobbings sein und unter den Straftatbestand der Beleidigung, der Verleumdung oder der üblen Nachrede fallen.

Was außerdem im Umfeld der sozialen Medien eine immer größere Rolle spielt und uns immer wieder in Ermittlungs- und Strafverfahren beschäftigt, sind Verfahren wegen „Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs“. Gemeint ist damit, wenn in einem geschützten Bereich, zum Beispiel im eigenen Zimmer, die geschädigte Person in einer ungünstigen Position gefilmt oder fotografiert wird und diese Aufnahmen gegen ihren Willen dann über sozialen Medien verbreitet werden. Solche Geschichten können für die Opfer ganz schlimm sein.

Im Ermittlungsverfahren werden dann zwar per Durchsuchungsbeschluss die Smartphones sichergestellt und somit diese Videos und Bilder dem Täter auch entzogen, aber sobald sie einmal verbreitet wurden, wird es ganz schwierig, diese nachzuverfolgen.

Bei Mobbing mit Todesfolge drohen in Frankreich bis zu zehn Jahren Haft. Der französische Premierminister sprach im Zuge dieser Sanktionen von einem „Elektroschock für die Gesellschaft“. In Deutschland sind Jugendstrafen in der Regel dagegen wesentlich kürzer. Halten Sie einen so einen langen Freiheitsentzug, wie er nun in Frankreich bei schwerem Mobbing droht, bei Jugendlichen für zielführend?

Im deutschen Jugendstrafrecht geht es in erster Linie immer um die Frage: Wie können wir den jungen Menschen erziehen, dass so eine Straftat nicht mehr passiert? Der Erziehungsgedanke steht immer an erster Stelle.

Bei Tätern bis einschließlich 17 Jahren ist die Höchstdauer einer Jugendstrafe fünf Jahre, außer bei einem Verbrechensstraftatbestand, der im Erwachsenenstrafrecht mit mehr als zehn Jahren Freiheitsstrafe bestraft werden könnte. In diesen Fällen kann die Jugendstrafe bei auch bis zu zehn Jahren hochgehen.

Grundsätzlich gilt aber: Eine Verurteilung darf im Jugendstrafrecht nie als Plakat für die Öffentlichkeit verwendet werden oder um andere Jugendliche abzuschrecken. Ich darf niemals jemanden besonders hart bestrafen, nur um an ihm ein Exempel zu statuieren. Wenn man also gegen einen jungen Menschen aus erzieherischen Gesichtspunkten Jugendhaft anordnet, muss man sich immer fragen, wann das erzieherische Ziel erreicht sein wird. Danach ist die Höhe der Jugendstrafe zu bemessen.

Hat Mobbing und Gewalt unter Schülern Ihrer Einschätzung nach in den vergangenen Jahren zugenommen?

Zu Beginn meiner Tätigkeit als Richter (2021, d. Red.) hatte ich kaum Fälle, bei denen Schlägereien oder Körperverletzungen in der Schule vor Gericht landeten. Es kommt inzwischen aber immer häufiger vor, weil die Gewalt zunimmt.

Natürlich sollte nicht jede Klassenkeilerei vor Gericht verhandelt werden und da ist es erst einmal an den Lehrern und Eltern, erzieherisch auf die Jugendlichen einzuwirken.

Wenn aber eine gewisse Schwelle überschritten ist, dann gehört so ein Konflikt tatsächlich vor Gericht. Und in den vergangenen Monaten habe ich immer wieder solche Fälle gehabt, bei denen es durchaus zu drastischen Körperverletzungen an der Schule kam.

Inwieweit sollten Lehrer eingreifen, wenn ein Mobbingverdacht besteht?

Das ist ein sehr heikles Thema. Einerseits soll ein Lehrer ja eine Vertrauensperson für die Schüler sein, andererseits sollte er die Gefahr sehen, wenn zum Beispiel in Klassenchats irgendwelche Inhalte geschrieben oder verschickt werden, die auf Mobbing hinweisen. Ich kann den Lehrern nur empfehlen, mit großem Fingerspitzengefühl, aber auch mit Problembewusstsein an die Sache heranzugehen.

Mobbing wurzelt oftmals in zwischenmenschlichen Konflikten. Wie kann ein Täter-Opfer-Ausgleich dazu beitragen, nachhaltig eine friedliche Basis zwischen Täter und Opfer zu schaffen?

Der Täter-Opfer-Ausgleich ist bei jungen Menschen oft auch sehr erfolgreich und gerade in Fällen, in denen es „nur“ um Mobbing oder einfache Körperverletzung geht, eine gute Lösung.

Täter und Opfer suchen das Gespräch miteinander und kommen im besten Fall zu einer einvernehmlichen, friedlichen Lösung. Manchmal ist das für den Geschädigten viel mehr wert als ein Urteil auf dem Papier, denn oft wird befürchtet, es könnte nach der Verhandlung genauso weitergehen wie zuvor.

Da ist man in vielen Fällen dann wirklich gerührt als Richter, wenn beide im Gerichtssaal aufstehen, der Täter sich beim Geschädigten entschuldigt und man merkt, dass diese Entschuldigung gerade nicht einfach nur so dahingesagt, sondern wirklich ernstgemeint ist.

Ab wann sollten in Mobbingfällen rechtliche Schritte eingeleitet werden?

Das kommt immer darauf an, wie sich das Mobbing äußert.Wenn Chatnachrichten oder Bilder herumgeschickt werden, ist es sinnvoll, diese nicht direkt zu löschen, sondern in irgendeiner Form für den Fall einer strafrechtlichen Ermittlung zu sichern – wenn man sie nicht ständig sehen möchte, dann zumindest auf einem anderen Datenträger.

Wenn man das Mobbing zur Anzeige bringen will, ist es wichtig, bei der Polizei Zeugen zu benennen. Das sollte man auch recht zeitig nach dem Vorfall machen, denn wenn erst einmal ein halbes Jahr vergangen ist, erinnern sich die Zeugen oft nicht mehr so gut daran, was passiert ist. Oder man hat die Möglichkeit, einen Unterlassungsanspruch oder ein Gewaltschutzverfahren durchzusetzen, dann darf sich die Person nicht mehr nähern oder bestimmte Sachen nicht mehr machen.