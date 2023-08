Vom Bleisatz zum Computer: Wie die Zeitung vor 50 Jahren hergestellt wurde

Der langen Entwicklung von der Steinzeit bis zur Moderne gleicht fast der Weg der Herstellung einer Zeitung in den letzten 50 Jahren. Ich habe diesen spannungsreichen Zeitraum vom Jahr 1973 an als Redakteur bei der „Aalener Volkszeitung/Ipf– und Jagst–Zeitung“ erlebt. Redakteure und freie Mitarbeiter tippten ihre Berichte noch in die Schreibmaschine und gaben sie an die Maschinensetzer weiter. Von ihnen wurde der Text Zeile für Zeile in Blei gegossen. Die fertigen Zeilen wurden auf einem großen Satzschiff ausgelegt und vom Umbruchredakteur zu einer Zeitungsseite zusammengestellt und mit Überschriften (im Handsatz) und Bildern (als Klischee) kombiniert.

Die Dämpfe, die beim Gießvorgang aus dem Gemisch von Blei, Zinn und Zink entstanden, waren nicht ungefährlich. Um ihre Gesundheit zu schützen, sollten die Maschinensetzer täglich einen Liter Milch trinken, den der Verlag jedem zur Verfügung stellte. Doch so mancher trank lieber sein Bier und nahm die Milch mit nach Hause. Verdient haben die Maschinensetzer übrigens nicht schlecht. Die Zuschläge für Nacht–, Sonn– und Feiertagsarbeit erhöhten den Monatslohn beträchtlich.

Abends, wenn der Zeitdruck der Fertigstellung der Zeitung wuchs, tauchten die Setzer beim Redakteur auf und zogen ihm das kaum fertig getippte Textblatt aus der Schreibmaschine. Es drohte täglich das Limit von 22.30 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt mussten die Vorbereitungen für den Druckvorgang beginnen. Erfuhr der Redakteur noch etwas von schweren Unfällen und Bränden oder sollten Wahlergebnisse abgewartet werden, so musste ein bestimmter Platz auf der Seite „freigeschlagen“ werden, um die in aller Eile nachgelieferten Berichte noch unterzubringen. Das war immer spannend und mit Stress verbunden.

Deshalb war die rechtzeitige Anlieferung der Texte und Bilder wichtig. Die vielen freien Mitarbeiter — unter ihnen auch Schülerinnen und Schüler — mussten die festgelegten Zeiten einhalten. Ich erinnere mich noch gut, dass unter den zuverlässigen Schreibern und pünktlichen Anlieferern auch die Ellwanger Gymnasiasten Roderich Kiesewetter und Winfried Mack waren, die nicht nur für Berichte der „Jungen Union“ zuständig waren.

Mack brachte oft auch die Berichte seines Vaters vorbei. Froh war man als Redakteur, dass es damals wie heute Korrektoren gab, die alle Texte vor dem Druck nochmals durchlasen und manchen Tippfehler oder grammatikalische Schwachstelle ausmerzten. Ganz fehlerfrei war allerdings die Zeitung damals auch nicht.

Waren die Seiten dann fertig, wurde aus Kunststoff die „Mater“ angefertigt, die „Mutter“, nach der, wie Kinder, die vielen Seiten entstanden. Für den Druck wurde daraus die Walzen hergestellt. Als die Zeitung noch in Ellwangen beim Schwabenverlag gedruckt wurde, konnten sich die Leser in der Regel darauf verlassen, dass sie zur gewohnten Zeit ihre Zeitung im Briefkasten hatten. In den 1970er–Jahren wurde nach dem Wechsel vom Schwabenverlag zur „Schwäbischen Zeitung“ der Druckort von Ellwangen nach Ulm verlegt.

Inzwischen war die Technik einen großen Schritt weiter. Von der im Blei gefertigen Zeitung wurde ein Film hergestellt, den ein Fahrer gegen 22.30 Uhr nach Ulm brachte. Von dort nahm er nach ein paar Stunden die gedruckten Zeitungen mit und lieferte sie unterwegs in Oberkochen, Unterkochen, Aalen und so weiter aus. Ende der 1980er–Jahre kam die Umstellung auf die digitale Ebene der Texterfassung. Redakteure wurden umgeschult auf den Umgang mit Computern.

Zwei Samstagnachmittage bei der „Schwäbischen Zeitung“ in Leutkirch mussten genügen. Für mich begann 1989 eine neue Zeit als Bezirksredakteur in Schwäbisch Gmünd, von wo ich überregionale Berichte über Kommunales, Wirtschaft und Kultur aus drei Landkreisen für den „Landesüberblick“ der „Schwäbischen Zeitung“ zu liefern hatte. Die neue Technik und erstmals auch ein Dienstfahrzeug für die weiten Entfernungen waren mir eine große Hilfe für diese Tätigkeit, die bis zu meinem Ruhestand im Jahr 1998 dauerte.

Seither schreibe ich noch, wenn die Lokalredaktion Aalen oder Ellwangen bei mir anruft, als freier Mitarbeiter und freue mich, dass mir dies am Computer mit seinen vielen technischen Möglichkeiten so leicht fällt.