Volksantrag „Ländle leben lassen“ unterzeichnen

Aktive Mitglieder der Ortsgruppen Ellwangen des Nabu (Naturschutzbund Deutschland) und des BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) haben jüngst auf dem Ellwanger Wochenmarkt für die Unterstützung des Volksantrags „Ländle leben lassen“ geworden. Das Ziel dieses Volksantrags ist es, den Landtag in Stuttgart dazu zu bringen, sich mit dem viel zu großen Flächenverbrauch im Land auseinanderzusetzen und Gesetze einzubringen, wie man diesen stark reduzieren kann. Insgesamt haben sich in Baden-Württemberg über 20 Vereine und Verbände zusammengeschlossen, um innerhalb eines Jahres mindestens 40.000 Unterschriften zusammenzutragen.

Die Fläche eines Landes ist nicht vermehrbar. Die Natur leidet sehr stark unter der immer mehr Raum einnehmenden Verbauung durch Straßen, Gewerbe- und Industriegebiete sowie durch Wohnungsbau. Die Rückzugsgebiete für Tiere und Pflanzen werden immer kleiner und ein Genaustausch seltener Arten wird immer schwieriger, da die einzelnen Populationen durch den Flächenverbrauch immer mehr isoliert werden. Die Folge davon ist ein immer stärkerer Artenrückgang.

Auch die Landwirtschaft und die Forstwirtschaft, deren Verbände bei diesem Volksantrag ebenfalls mitmachen, leiden darunter, dass die verfügbaren Flächen immer geringer werden. Täglich werden circa fünf Hektar Fläche zugebaut, etwa ein Siebtel des Bundeslandes ist schon Siedlungs- oder Industrie-und Gewerbefläche oder Verkehrsfläche.

Die beiden Naturschutzgruppen Nabu und BUND waren, wie schon bei der ersten Aktion im Juli, sehr erfolgreich, sie konnten 100 Unterschriften bekommen, die zum Gelingen des Volksantrags beitragen, im Juli waren es 120 Unterschriften. Insgesamt konnten in Baden-Württemberg schon über 35.000 Unterschriften gesammelt werden, weniger als 5000 Stimmen fehlen noch. Der Volksantrag läuft noch bis April 2024, hat also gute Aussichten auf Erfolg. Wer noch nicht unterschrieben hat und zum Gelingen beitragen möchte, kann sich das Formular unter www.laendle-leben-lassen.de ausdrucken, ausfüllen und an die dort angegebene Adresse einschicken.